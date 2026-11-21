ДТП, в якому загинуло двоє людей, сталося 20 листопада поблизу селища Бабаї Харківської області за участю автомобілів MAN та ІЖ-2125, повідомили у Нацполіції.

41-річний водій автомобіля MAN рухався з міста Мерефа в напрямку Харкова. У цей час 82-річний водій автомобіля ІЖ-2125 рухався у зустрічному напрямку. Під час виконання повороту ліворуч у напрямку селища Бабаї, літній водій не переконався у безпечності маневру і допустив зіткнення з автомобілем MAN.

Унаслідок ДТП водій автівки ІЖ та його 78-річна пасажирка загинули на місці. Водій вантажівки отримав гостру реакцію на стрес та від госпіталізації відмовився.

Встановлюють всі обставини і причини ДТП.