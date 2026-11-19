Додаткові екіпажі поліції, які протидіятимуть FPV на оптоволокні, чергуватимуть у районах в Харкові, які найбільше потерпають від атак цих дронів. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар в етері «Суспільне. Студія».

«У нас в Харкові найбільше потерпають П’ятихатки, Олексіївка і Північна Салтівка. На цих районах ми зробили додаткові екіпажі поліції, які готові фізично знищувати ці дрони у разі візуального виявлення. Вони мають досвід використання помпових рушниць, дробовиків, мають бойовий досвід, і ми вважаємо, що в такий спосіб ми зможемо хоча б ті райони захистити. Всі наші алгоритми не написані теоретично. Нами подолано певний шлях впродовж п’яти років повномасштабного вторгнення, і всі ці протоколи – з власної практики», – зазначив Токар.

Він наголосив, що застосування FPV-дронів вглиб до 40 км стало поширеною стратегією російських військ.

«Використання FPV-дронів на оптоволокні надзвичайно ускладнює його детекцію. Адже він не фіксується радіосканерами, відповідно його складно придушити засобами РЕБ, його тільки вдається візуально чи акустично виявити», – підкреслив Токар.

У поліції дали кілька порад харківським водіям: слід бути уважними та пильними, за можливістю уникати північних частин міста.

«Я б порадив водіям не їхати з піднятим склом в авто, краще приглушити музику. Друге – якщо повітряна тривога застала у північних частинах міста, моя порада: зупинитись, вийти з авто, відійти до якоїсь капітальної споруди і перечекати повітряну тривогу. Ну і порадив би водіям аптечки власні тримати не в багажнику, а в салоні», – додав Токар.