Правоохоронці повідомили про підозру 64-річному чоловіку на Харківщині, який, за даними слідства, під час конфлікту завдав колезі кілька ударів ножем.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, подія сталася 16 листопада на території одного з підприємств Харківського району.

«Напередодні між працівником та представником підприємства виник конфлікт через трудові питання. На ґрунті неприязних відносин чоловік вирішив помститися своєму опоненту. 64-річний чоловік прийшов на підприємство з ножем і під час розмови раптово напав на потерпілого. Він завдав йому кілька ножових поранень», – встановили правоохоронці.

У поліції додають: попри травми, потерпілий зміг залишити приміщення та покликати на допомогу. Очевидці викликали «швидку». Чоловіка шпиталізували.

Фігуранту повідомили про підозру в замаху на вбивство. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Якщо провину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років тюрми.