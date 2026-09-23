Ніж у спину: конфлікт між чоловіками на Харківщині закінчився шпиталізацією

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який з ножем кинувся на свого опонента на Харківщині.

Подія сталася ввечері 18 вересня у селі Задонецьке Чугуївського району. Між двома чоловіками виник конфлікт на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Під час сварки 27-річний чоловік схопив ніж та завдав 29-річному опоненту удару в спину. Внаслідок отриманого поранення потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, чоловіку спричинено тяжке тілесне ушкодження», – зазначили правоохоронці.

Копи затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ. Якщо провину доведуть, йому загрожує від п’яти до восьми років тюрми.

Нагадаємо, у Харкові поліціянти затримали чоловіка, який мало не вбив товариша, до якого прийшов у гості, а також напав на господиню будинку.