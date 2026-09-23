Вночі на Харківщині буде небезпечно: про що попередили синоптики

Синоптики опублікували попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині 24 вересня.

«Вночі 24 вересня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – повідомляє Гідрометцентр Харківської та Луганської областей.

Нагадаємо, ціни в Харкові на вироби для збереження тепла промоніторила міська рада. За рік відповідні товари здорожчали на 5–15 %. Так, спальники можна купити, сплативши від 1700 грн. Теплі зимові ковдри та пледи коштують у середньому від 850 до 3000 грн. Комплекти термобілизни – від 600 до 2700 грн. Для екстрених випадків у продажу також є одноразові термохімічні грілки для тіла та термоустілки для взуття. Вони вартують від 15 до 60 грн.

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