У жителя Роганської громади знайшли наркотики – йому “світить” п’ять років

Жителя Роганської громади підозрюють у зберіганні наркотиків. Також, за даними слідства, він міг надавати свою квартиру знайомим для вживання наркотичних речовин.

Правоохоронці встановили, що 53-річний чоловік надавав свою квартиру двом знайомим. Житло їм потрібно було для того, щоб вживати сумісно наркотики. Відомо, що фігурант справи вже був раніше засуджений, зазначили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили наркотичні речовини, зокрема канабіс. Вилучене направлено на експертне дослідження. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень”, – додали копи.

Якщо провину підозрюваного доведуть, він може вирушити до в’язниці на п’ять років.