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У жителя Роганської громади знайшли наркотики – йому “світить” п’ять років

Події 11:47   23.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна

Жителя Роганської громади підозрюють у зберіганні наркотиків. Також, за даними слідства, він міг надавати свою квартиру знайомим для вживання наркотичних речовин. 

Правоохоронці встановили, що 53-річний чоловік надавав свою квартиру двом знайомим. Житло їм потрібно було для того, щоб вживати сумісно наркотики. Відомо, що фігурант справи вже був раніше засуджений, зазначили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Мешканцю Рогані вручили підозру

Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили та вилучили наркотичні речовини, зокрема канабіс. Вилучене направлено на експертне дослідження. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 та ч. 1 ст. 317 Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень”, – додали копи.

Якщо провину підозрюваного доведуть, він може вирушити до в’язниці на п’ять років.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 11:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Жителя Роганської громади підозрюють у зберіганні наркотиків. Також, за даними слідства, він міг надавати свою квартиру знайомим для вживання наркотичних речовин. ".