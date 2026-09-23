Полювання FPV триває: як мінімум два удари було по Дергачівщині

Як мінімум двічі обстріляли російські FPV-дрони Дергачівську громаду напередодні, 22 вересня. Так о 17:35 окупанти атакували цивільне авто, яке рухалося дорогою зі Слатиного у бік Дергачів, пише начальник МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок удару постраждав 35-річний житель Слатиного. У чоловіка осколкові поранення обличчя та лівої руки.

“Чоловіка доставили до Дергачівської центральної лікарні, звідки його згодом госпіталізували до одного з медзакладів Харкова”, – уточнив начальник МВА.

Ще один удар зафіксували ближче до опівночі.

“О 23:55 росіяни вдарили FPV-дроном на оптоволокні по цивільному автомобілю у Дергачах. Машина перебувала на стоянці, всередині та поруч із нею в цей час нікого не було”, – написав Задоренко.

Через це постраждалих через “приліт” немає.