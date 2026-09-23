Live
  • Ср 23.09.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 44.79
  • EUR 51.33

Полювання FPV триває: як мінімум два удари було по Дергачівщині

Події 10:18   23.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Полювання FPV триває: як мінімум два удари було по Дергачівщині

Як мінімум двічі обстріляли російські FPV-дрони Дергачівську громаду напередодні, 22 вересня. Так о 17:35 окупанти атакували цивільне авто, яке рухалося дорогою зі Слатиного у бік Дергачів, пише начальник МВА Вячеслав Задоренко.

Внаслідок удару постраждав 35-річний житель Слатиного. У чоловіка осколкові поранення обличчя та лівої руки.

“Чоловіка доставили до Дергачівської центральної лікарні, звідки його згодом госпіталізували до одного з медзакладів Харкова”, – уточнив начальник МВА.

Обстріл Дергачів 22 вересня

Ще один удар зафіксували ближче до опівночі.

“О 23:55 росіяни вдарили FPV-дроном на оптоволокні по цивільному автомобілю у Дергачах. Машина перебувала на стоянці, всередині та поруч із нею в цей час нікого не було”, – написав Задоренко.

Через це постраждалих через “приліт” немає.

Читайте також: У ДСНС показали наслідки прильотів в Ізюмі, у прокуратурі розповіли деталі

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

У центрі Харкова тимчасово заборонять паркувати машини – де та коли
У центрі Харкова тимчасово заборонять паркувати машини – де та коли
23.09.2026, 10:42
Новини Харкова — головне 23 вересня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 23 вересня: як минула ніч
23.09.2026, 08:55
Сьогодні 23 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 23 вересня 2026: яке свято та день в історії
23.09.2026, 06:00
Удари по Ізюму: РФ випустила 12 КАБів, постраждали семеро людей
Удари по Ізюму: РФ випустила 12 КАБів, постраждали семеро людей
23.09.2026, 07:54
Росіяни атакували позиції СОУ на Харківщині 15 разів – деталі від Генштабу
Росіяни атакували позиції СОУ на Харківщині 15 разів – деталі від Генштабу
23.09.2026, 08:12
Харків атакували дрони ввечері 22 вересня, є загиблий і пошкодження
Харків атакували дрони ввечері 22 вересня, є загиблий і пошкодження
22.09.2026, 22:05

Новини за темою:

23.09.2026
У ДСНС показали наслідки “прильотів” в Ізюмі, у прокуратурі розповіли деталі
23.09.2026
Через атаки окупантів постраждали 14 людей, один – загинув: наслідки ударів
23.09.2026
Росіяни атакували позиції СОУ на Харківщині 15 разів – деталі від Генштабу
23.09.2026
Удари по Ізюму: РФ випустила 12 КАБів, постраждали семеро людей
22.09.2026
Харків атакували дрони ввечері 22 вересня, є загиблий і пошкодження


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Полювання FPV триває: як мінімум два удари було по Дергачівщині», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2026 в 10:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як мінімум двічі обстріляли російські FPV-дрони Дергачівську громаду".