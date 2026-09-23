Охота FPV продолжается: как минимум два удара было по Дергачевщине

Как минимум дважды обстреляли российские FPV-дроны Дергачевскую громаду накануне, 22 сентября. Так в 17:35 оккупанты атаковали гражданское авто, которое двигалось по дороге из Слатино в сторону Дергачей, пишет начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

В результате удара пострадал 35-летний житель Слатино. У мужчины осколочные ранения лица и левой руки.

«Мужчину доставили в Дергачевскую центральную больницу, откуда его впоследствии госпитализировали в одно из медучреждений Харькова», – уточнил начальник ГВА.

Еще один удар зафиксировали ближе к полуночи.

«В 23:55 россияне ударили FPV-дроном на оптоволокне по гражданскому автомобилю в Дергачах. Машина находилась на стоянке, внутри и рядом с ней в это время никого не было», – написал Задоренко.

Ввиду этого пострадавших из-за «прилета» нет.