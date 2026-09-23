Live
  • Ср 23.09.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.79
  • EUR 51.33

Охота FPV продолжается: как минимум два удара было по Дергачевщине

Происшествия 10:18   23.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Охота FPV продолжается: как минимум два удара было по Дергачевщине

Как минимум дважды обстреляли российские FPV-дроны Дергачевскую громаду накануне, 22 сентября. Так в 17:35 оккупанты атаковали гражданское авто, которое двигалось по дороге из Слатино в сторону Дергачей, пишет начальник ГВА Вячеслав Задоренко.

В результате удара пострадал 35-летний житель Слатино. У мужчины осколочные ранения лица и левой руки.

«Мужчину доставили в Дергачевскую центральную больницу, откуда его впоследствии госпитализировали в одно из медучреждений Харькова», – уточнил начальник ГВА.

Обстрел Дергачей 22 сентября

Еще один удар зафиксировали ближе к полуночи.

«В 23:55 россияне ударили FPV-дроном на оптоволокне по гражданскому автомобилю в Дергачах. Машина находилась на стоянке, внутри и рядом с ней в это время никого не было», – написал Задоренко.

Ввиду этого пострадавших из-за «прилета» нет.

Читайте также: В ГСЧС показали последствия прилетов в Изюме, в прокуратуре рассказали детали

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 23 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 сентября 2026: какой праздник и день в истории
23.09.2026, 06:00
БпЛА атаковали Харьков: третий удар – возле выхода со станции метро
БпЛА атаковали Харьков: третий удар – возле выхода со станции метро
22.09.2026, 17:00
Новости Харькова — главное 23 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 23 сентября: как прошла ночь
23.09.2026, 08:55
Харьков атаковали дроны вечером 22 сентября, есть погибший и повреждения
Харьков атаковали дроны вечером 22 сентября, есть погибший и повреждения
22.09.2026, 22:05
«Зимняя поддержка» 19 400 грн: кто на Харьковщине имеет право и как получить
«Зимняя поддержка» 19 400 грн: кто на Харьковщине имеет право и как получить
21.09.2026, 21:20
В центре Харькова временно запретят парковать машины – где и когда
В центре Харькова временно запретят парковать машины – где и когда
23.09.2026, 10:42

Новости по теме:

23.09.2026
В ГСЧС показали последствия прилетов в Изюме, в прокуратуре рассказали детали
23.09.2026
Из-за атак оккупантов пострадали 14 человек, один – погиб: последствия ударов
23.09.2026
Россияне атаковали позиции СОУ на Харьковщине 15 раз – детали от Генштаба
23.09.2026
Удары по Изюму: РФ выпустила 12 КАБов, пострадали семь человек
22.09.2026
Харьков атаковали дроны вечером 22 сентября, есть погибший и повреждения


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Охота FPV продолжается: как минимум два удара было по Дергачевщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 10:18;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как минимум дважды обстреляли российские FPV-дроны Дергачевскую громаду".