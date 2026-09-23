Live
  • Ср 23.09.2026
  • Харьков  +13°С
  • USD 44.79
  • EUR 51.33

В ГСЧС показали последствия прилетов в Изюме, в прокуратуре рассказали детали

Происшествия 10:05   23.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГСЧС показали последствия прилетов в Изюме, в прокуратуре рассказали детали

В ГУ ГСЧС Украины установили, что за вчерашний вечер и утро 23 сентября россияне четыре раза атаковали КАБами жилой сектор в Изюме. 

Дополнено в 10:05. Тем временем в Харьковской облпрокуратуре установили, чем именно оккупанты обстреливали город:

  • С 21:30 до 22:40 22 сентября по городу ударили авиационными бомбами ФАБ-250 с модулем УМПК.
  • Около 21:30 боеприпас упал на территории частного домовладения. Ранение получила 63-летняя женщина.
  • Ориентировочно в 21:45 зафиксировано еще одно попадание по жилому сектору.
  • Около 22:40 зафиксировали попадание в двухэтажный многоквартирный дом. В результате этой атаки пострадали пять человек: две женщины получили ранения, еще три человека, среди которых 11-летний мальчик, — острую реакцию на стресс.
  • 23 сентября ориентировочно в 00:30 Изюм подвергся обстрелу, предварительно, из реактивной системы залпового огня с кассетным наполнением.
  • Около 04:15 зафиксировано очередное попадание авиационной бомбой ФАБ-250 с модулем УМПК.

Последствия ударов в Изюме 23 сентября

В результате «прилетов» началось четыре пожара.

Последствия ударов в Изюме 23 сентября

«Разрушены двухэтажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки. Уничтожен автомобиль», – добавили спасатели.

Напомним, с вечера 22 сентября россияне массированно били по Изюму КАБами. Первые удары по городу зафиксировали в 21:50. Предварительно, ВС РФ выпустили восемь авиабомб. Уже в 22:40 в Изюме прогремели повторные взрывы. На этот раз по городу ударили четыре авиабомбы. Из-за «прилетов» повреждены дома, начался пожар. Сообщают о семи пострадавших в результате обстрела, в том числе – один ребенок 11 лет получил острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе ГВА. Вместе с тем из-за «прилетов» ухудшилась ситуация и с электроснабжением – территорий, которые остались без света, стало больше.

Читайте также: Из-за атак оккупантов пострадали 14 человек, один – погиб: последствия ударов

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

Сегодня 23 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 23 сентября 2026: какой праздник и день в истории
23.09.2026, 06:00
БпЛА атаковали Харьков: третий удар – возле выхода со станции метро
БпЛА атаковали Харьков: третий удар – возле выхода со станции метро
22.09.2026, 17:00
Новости Харькова — главное 23 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 23 сентября: как прошла ночь
23.09.2026, 08:55
Харьков атаковали дроны вечером 22 сентября, есть погибший и повреждения
Харьков атаковали дроны вечером 22 сентября, есть погибший и повреждения
22.09.2026, 22:05
«Зимняя поддержка» 19 400 грн: кто на Харьковщине имеет право и как получить
«Зимняя поддержка» 19 400 грн: кто на Харьковщине имеет право и как получить
21.09.2026, 21:20
В центре Харькова временно запретят парковать машины – где и когда
В центре Харькова временно запретят парковать машины – где и когда
23.09.2026, 10:42

Новости по теме:

23.09.2026
Охота FPV продолжается: как минимум два удара было по Дергачевщине
23.09.2026
Из-за атак оккупантов пострадали 14 человек, один – погиб: последствия ударов
23.09.2026
Россияне атаковали позиции СОУ на Харьковщине 15 раз – детали от Генштаба
23.09.2026
Удары по Изюму: РФ выпустила 12 КАБов, пострадали семь человек
22.09.2026
Харьков атаковали дроны вечером 22 сентября, есть погибший и повреждения


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В ГСЧС показали последствия прилетов в Изюме, в прокуратуре рассказали детали», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2026 в 10:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ ГСЧС Украины установили, что за вчерашний вечер и утро 23 сентября россияне четыре раза атаковали КАБами жилой сектор в Изюме. ".