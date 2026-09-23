В ГСЧС показали последствия прилетов в Изюме, в прокуратуре рассказали детали

В ГУ ГСЧС Украины установили, что за вчерашний вечер и утро 23 сентября россияне четыре раза атаковали КАБами жилой сектор в Изюме.

Дополнено в 10:05. Тем временем в Харьковской облпрокуратуре установили, чем именно оккупанты обстреливали город:

С 21:30 до 22:40 22 сентября по городу ударили авиационными бомбами ФАБ-250 с модулем УМПК.

Около 21:30 боеприпас упал на территории частного домовладения. Ранение получила 63-летняя женщина.

Ориентировочно в 21:45 зафиксировано еще одно попадание по жилому сектору.

Около 22:40 зафиксировали попадание в двухэтажный многоквартирный дом. В результате этой атаки пострадали пять человек: две женщины получили ранения, еще три человека, среди которых 11-летний мальчик, — острую реакцию на стресс.

23 сентября ориентировочно в 00:30 Изюм подвергся обстрелу, предварительно, из реактивной системы залпового огня с кассетным наполнением.

Около 04:15 зафиксировано очередное попадание авиационной бомбой ФАБ-250 с модулем УМПК.

В результате «прилетов» началось четыре пожара.

«Разрушены двухэтажный жилой дом, частные дома и хозяйственные постройки. Уничтожен автомобиль», – добавили спасатели.

Напомним, с вечера 22 сентября россияне массированно били по Изюму КАБами. Первые удары по городу зафиксировали в 21:50. Предварительно, ВС РФ выпустили восемь авиабомб. Уже в 22:40 в Изюме прогремели повторные взрывы. На этот раз по городу ударили четыре авиабомбы. Из-за «прилетов» повреждены дома, начался пожар. Сообщают о семи пострадавших в результате обстрела, в том числе – один ребенок 11 лет получил острую реакцию на стресс. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в пресс-службе ГВА. Вместе с тем из-за «прилетов» ухудшилась ситуация и с электроснабжением – территорий, которые остались без света, стало больше.