Россияне атаковали позиции СОУ на Харьковщине 15 раз – детали от Генштаба

За сутки на Харьковщине было 15 боев, сообщают в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении оккупанты пытались прорваться 14 раз. Бои шли около Старицы, Графского, Лимана, а также в сторону Малого Бурлука и Радьковки.

На Купянском направлении СОУ отбили одну атаку россиян в районе Боровой.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 247 боевых столкновений. Вчера противник нанес ракетный удар, совершил 87 авиационных ударов, во время которых сбросил 309 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9377 дронов-камикадзе и произвели 2693 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, 34 — с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в Генштабе.