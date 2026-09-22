Земельная афера на Харьковщине: пенсионеры доверили паи мошенникам – следствие

По меньшей мере восемь жителей Харьковщины, преимущественно пожилые люди, стали пострадавшими от мошеннических махинаций с земельными участками на территории Изюмского района. Как действовала схема, сообщили в областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, речь идет о земельных участках общей площадью более 70 га. Их стоимость превышает 2,4 млн гривен.

Следствие установило, что схема начиналась с предложения помочь владельцам продать земельные паи. Фигуранты из Кировоградской области находили жителей Харьковщины, входили в доверие и убеждали оформить нотариальные доверенности.

«Потом полученные доверенности использовали вопреки интересам собственников. Земельные участки реализовывали без личного участия, а право собственности переоформляли на самих участников схемы или других заранее определенных приобретателей. Таким образом, фигуранты завладевали земельными участками пострадавших», — установили в прокуратуре.

При этом реальная стоимость сделок существенно отличалась от сумм, фактически получаемых владельцами. Так, например, за два земельных участка общей площадью около 10 га владельцу передали только 4 тыс. грн, говорят правоохранители.

Однако на этом схема не завершалась. В отдельных случаях потерпевших также убеждали оформлять завещания в пользу одной из участниц группы, добавили в прокуратуре.

Сейчас аферу разоблачили. Следователи сообщили о подозрении 40-летней женщине и 26-летнему мужчине в мошенничестве. Им уже избрали меры пресечения — содержание под стражей.

Правоохранители устанавливают других вероятных участников группы, полный круг потерпевших и проверяют другие факты незаконного завладения земельными участками.