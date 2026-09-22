Земельна афера на Харківщині: пенсіонери довірили паї шахраям – слідство

Щонайменше восьмеро жителів Харківщини, переважно люди похилого віку, стали потерпілими від шахрайських махінацій із земельними ділянками на території Ізюмського району. Як діяла схема, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, йдеться про земельні ділянки загальною площею понад 70 га. Їхня вартість перевищує 2,4 млн гривень.

Слідство встановило, що схема починалася з пропозиції допомогти власникам продати земельні паї. Фігуранти з Кіровоградської області знаходили мешканців Харківщини, входили до них у довіру та переконували оформити нотаріальні довіреності.

«Надалі отримані довіреності використовували всупереч інтересам власників. Земельні ділянки реалізовували без їхньої особистої участі, а право власності переоформлювали на самих учасників схеми або інших заздалегідь визначених набувачів. У такий спосіб фігуранти заволодівали земельними ділянками потерпілих», – встановили у прокуратурі.

При цьому реальна вартість угод суттєво відрізнялася від сум, які фактично отримували власники. Так, наприклад, за дві земельні ділянки загальною площею майже 10 га власнику передали лише 4 тис. грн, кажуть правоохоронці.

Однак на цьому схема не завершувалася. В окремих випадках потерпілих також переконували оформлювати заповіти на користь однієї з учасниць групи, додали в прокуратурі.

Наразі аферу викрили. Слідчі повідомили про підозру 40-річній жінці та 26-річному чоловіку у шахрайстві. Їм вже обрали запобіжні заходи – тримання під вартою..

Зараз правоохоронці встановлюють інших ймовірних учасників групи, повне коло потерпілих та перевіряють інші факти незаконного заволодіння земельними ділянками.