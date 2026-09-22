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Дітям, чиї батьки загинули через підриви на Харківщині, виплатять по 8 тисяч

Суспільство 14:20   22.09.2026
Вікторія Яковенко
Дітям, чиї батьки загинули через підриви на Харківщині, виплатять по 8 тисяч

Що ухвалили депутати під час сесії Харківської облради, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Під час засідання затвердили порядок відшкодування витрат на комуналку дружинам або чоловікам громадян, які мали статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

“50% вартості відшкодовуватиметься з обласного бюджету в межах комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2026-2030 роки, ще 50% – із субвенції місцевих бюджетів громад”, – уточнив Синєгубов.

Також ухвалили порядок надання адресної грошової допомоги дітям до 18 років, чиї батьки загинули внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах. Діти отримуватимуть 8000 гривень.

Крім цього, передбачили фінансування додаткового навчання фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Наразі у 50 громадах регіону працює 137 таких спеціалістів.

Нагадаємо, три людини підірвалися на вибухонебезпечних предметах на Харківщині протягом минулого тижня. Один чоловік загинув, двоє – отримали травми, повідомив речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 14:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Що ухвалили депутати під час сесії Харківської облради, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".