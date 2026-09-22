Новини Харкова — головне 22 вересня: як минула ніч

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07:20

КАБи, “бандеролі” та безпілотники летіли вночі на Харківщину

О 00:52 українські захисники попередили про ударні безпілотники, які летіли з півночі Харківщини на південь.

О 01:58 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що виникла загроза застосування балістики. Вже за хвилину на Харківщині з’явились швидкісні цілі – ракети полетіли на Дніпропетровську область. За пів години зафіксували пуски “бандеролей” та КАБів.

Упродовж години на Харківську область ворог ще кілька разів випускав авіабомби.

Інформації про “прильоти” у Харкові немає. Станом на 7:20 у регіоні – без загроз.