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Новини Харкова — головне 22 вересня: як минула ніч

Події 07:20   22.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Новини Харкова — головне 22 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

КАБи, “бандеролі” та безпілотники летіли вночі на Харківщину

О 00:52 українські захисники попередили про ударні безпілотники, які летіли з півночі Харківщини на південь.

О 01:58 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що виникла загроза застосування балістики. Вже за хвилину на Харківщині з’явились швидкісні цілі – ракети полетіли на Дніпропетровську область. За пів години зафіксували пуски “бандеролей” та КАБів.

Упродовж години на Харківську область ворог ще кілька разів випускав авіабомби.

Інформації про “прильоти” у Харкові немає. Станом на 7:20 у регіоні – без загроз.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 07:20;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".