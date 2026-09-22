“Опять завод!” палає у Самарі: ЗСУ атакували Куйбишевський НПЗ (фото/відео)

Українські БпЛА дісталися цієї ночі до Самари. Там палає Куйбишевський нафтопереробний завод. Також неспокійно було у Тольятті Самарській області.

Відео: Exilenova+

(УВАГА!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА)

Куйбишевський НПЗ був досить великим і протягом року міг переробляти мільйони тонн нафти.

Відео: Exilenova+

“Його проєктна потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод входить до Самарського нафтопереробного вузла «Роснєфті» разом із Сизранським та Новокуйбишевським НПЗ“, – написав волонтер і колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

Відео: Exilenova+

Також вибухи чули й у Тольятті Самарської області.