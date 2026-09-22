Live
  • Вт 22.09.2026
  • Харків  +15°С
  • USD 44.71
  • EUR 51.37

“Опять завод!” палає у Самарі: ЗСУ атакували Куйбишевський НПЗ (фото/відео)

Події 07:57   22.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Опять завод!” палає у Самарі: ЗСУ атакували Куйбишевський НПЗ (фото/відео) Фото: Exilenova+

Українські БпЛА дісталися цієї ночі до Самари. Там палає Куйбишевський нафтопереробний завод. Також неспокійно було у Тольятті Самарській області.

 

Відео: Exilenova+

(УВАГА!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА)

Куйбишевський НПЗ був досить великим і протягом року міг переробляти мільйони тонн нафти.

 

Відео: Exilenova+

Його проєктна потужність переробки становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод входить до Самарського нафтопереробного вузла «Роснєфті» разом із Сизранським та Новокуйбишевським НПЗ“, – написав волонтер і колишній радник міноборони України Сергій Стерненко.

 

Відео: Exilenova+

Також вибухи чули й у Тольятті Самарської області.

 

Відео: Exilenova+
(УВАГА!!! У ВІДЕО ПРИСУТНЯ НЕЦЕНЗУРНА ЛЕКСИКА)
Місцеві жителі також зрозуміли, куди летять українські дрони. “Опять завод!” – прокоментували очевидці.
Нагадаємо, раніше МГ «Об’єктив» повідомляла, що масовану атаку на Москву та Московську область  підтвердив вранці 20 вересня волонтер та колишній радник міноборони України Сергій Стерненко. Відомо про обстріл одного з найбільших НПЗ, а також ТЕЦ-22.
Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

“Опять завод!” палає у Самарі: ЗСУ атакували Куйбишевський НПЗ (фото/відео)
“Опять завод!” палає у Самарі: ЗСУ атакували Куйбишевський НПЗ (фото/відео)
22.09.2026, 07:57
У Харкові клумбу та фонтан з мавпами сховають за 400 тисяч гривень
У Харкові клумбу та фонтан з мавпами сховають за 400 тисяч гривень
26.11.2022, 20:08
«Зимова підтримка» 19 400 грн: хто на Харківщині має право та як отримати
«Зимова підтримка» 19 400 грн: хто на Харківщині має право та як отримати
21.09.2026, 21:20
Сьогодні 22 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 22 вересня 2026: яке свято та день в історії
22.09.2026, 06:00
«Дякували, що не було цих мавп»: чому змінили фонтан біля зоопарку у Харкові
«Дякували, що не було цих мавп»: чому змінили фонтан біля зоопарку у Харкові
21.09.2026, 18:12
Коли Харків має відзначати День міста – Немічев ініціює дискусію
Коли Харків має відзначати День міста – Немічев ініціює дискусію
21.09.2026, 20:28

Новини за темою:

21.09.2026
Удар по Лозівщині: хлопчик із тяжкими опіками, його мама загинула під завалами
21.09.2026
Атака БпЛА на Лозову: під завалами знайшли загиблого, троє постраждалих
21.09.2026
Частина Ізюмщини залишилася без світла після нічного удару КАБ
20.09.2026
FPV-дрон упав у центрі Харкова поблизу кафе (фото)
20.09.2026
Центральну частину Харкова атакувала РФ – що відомо (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“Опять завод!” палає у Самарі: ЗСУ атакували Куйбишевський НПЗ (фото/відео)», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 22 Вересня 2026 в 07:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Українські БпЛА дісталися цієї ночі до Самари. Там палає Куйбишевський нафтопереробний завод. Також неспокійно було у Тольятті Самарській області.".