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«Опять завод!» пылает в Самаре: ВСУ атаковали Куйбышевский НПЗ (фото/видео)

Мир 07:57   22.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
«Опять завод!» пылает в Самаре: ВСУ атаковали Куйбышевский НПЗ (фото/видео) Фото: Exilenova+

Украинские БпЛА добрались этой ночью на Самары. Там пылает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Также неспокойно было в Тольятти Самарской области.

 

Видео: Exilenova+

(ВНИМАНИЕ!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА)

Куйбышевский НПЗ был достаточно крупным и за год мог перерабатывать миллионы тонн нефти.

 

Видео: Exilenova+

«Его проектная мощность переработки составляет около семи миллионов тонн нефти в год. Завод входит в Самарский нефтеперерабатывающий узел «Роснефти» вместе с Сызранским и Новокуйбышевским НПЗ», – написал волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.

 

Видео: Exilenova+

Также взрывы слышали и в Тольятти Самарской области.

 

Видео: Exilenova+
(ВНИМАНИЕ!!! В ВИДЕО ПРИСУТСТВУЕТ НЕЦЕНЗУРНАЯ ЛЕКСИКА)
Местные жители также поняли, куда летят украинские дроны. «Опять завод!», – прокомментировали очевидцы.
Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что массированную атаку на Москву и Московскую область подтвердил утром 20 сентября волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко. Известно об обстреле одного из самых крупных НПЗ, а также ТЭЦ-22.
Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 07:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинские БпЛА добрались этой ночью на Самары. Там пылает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Также неспокойно было в Тольятти Самарской области.".