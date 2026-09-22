«Опять завод!» пылает в Самаре: ВСУ атаковали Куйбышевский НПЗ (фото/видео)
Украинские БпЛА добрались этой ночью на Самары. Там пылает Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Также неспокойно было в Тольятти Самарской области.
Видео: Exilenova+
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Куйбышевский НПЗ был достаточно крупным и за год мог перерабатывать миллионы тонн нефти.
Видео: Exilenova+
«Его проектная мощность переработки составляет около семи миллионов тонн нефти в год. Завод входит в Самарский нефтеперерабатывающий узел «Роснефти» вместе с Сызранским и Новокуйбышевским НПЗ», – написал волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.
Видео: Exilenova+
Также взрывы слышали и в Тольятти Самарской области.