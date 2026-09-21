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Эвакуировали людей и тушили пожар: в ТРЦ Харькова съезжались полиция и ГСЧС

Общество 18:57   21.09.2026
Елена Нагорная
Эвакуировали людей и тушили пожар: в ТРЦ Харькова съезжались полиция и ГСЧС

Учения для персонала одного из торгово-развлекательных центров Харькова провели полицейские вместе со спасателями ГСЧС.

В ходе тренировок работники ТРЦ отработали реагирование на удары ракет и беспилотников, возможные разрушения здания и пожары. Также сотрудникам напомнили порядок действий после объявления воздушной тревоги, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, с персоналом отработали алгоритм действий в случае возгорания: эвакуацию посетителей и использование первичных средств пожаротушения.

Особое внимание уделили обнаружению подозрительных и взрывоопасных предметов. Персоналу напомнили: прикасаться, перемещать или пытаться рассмотреть такие находки строго запрещено. Необходимо немедленно отойти на безопасное расстояние, предупредить окружающих и вызвать экстренные службы.

В полиции отмечают, что такие учения повышают готовность персонала и безопасность посетителей. Харьковчан призывают не пренебрегать сигналами тревоги и всегда действовать организованно и без паники.

Как сообщала МГ «Объектив», с 14 по 20 сентября россияне атаковали Харьков 13 раз. Пострадали три человека, погибших за неделю нет. Военные РФ применили FPV-дроны, «Молнии», реактивные «Шахеды» и «Бандероль». Попадание зафиксировали на территориях предприятий, в дорожное покрытие, на парковке, возле неработающего бизнес-центра. Второй раз за месяц удару подвергся «Эпицентр».

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 21 сентября 2026 в 18:57;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обучение для персонала одного из торгово-развлекательных центров Харькова провели полицейские вместе со спасателями ГСЧС.".