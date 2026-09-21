Евакуювали людей та гасили пожежу: до ТРЦ Харкова з’їжджалися поліція та ДСНС

Навчання для персоналу одного із торгівельно-розважальних центрів Харкова провели поліцейські разом із рятувальниками ДСНС.

У ході тренувань працівники ТРЦ відпрацювали реагування на удари ракет та безпілотників, можливі руйнування будівлі та пожежі. Також співробітникам нагадали порядок дій після оголошення повітряної тривоги, розповіли у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Крім того, з персоналом відпрацювали алгоритм дій у разі займання: евакуацію відвідувачів та використання первинних засобів пожежогасіння.

Особливу увагу приділили виявленню підозрілих та вибухонебезпечних предметів. Персоналу нагадали: торкатися, переміщати чи намагатися розгледіти такі знахідки заборонено. Необхідно негайно відійти на безпечну відстань, попередити оточуючих та викликати екстрені служби.

У поліції зазначають, що такі навчання підвищують готовність персоналу та безпеку відвідувачів. Харків’ян закликають не нехтувати сигналами тривоги та завжди діяти організовано та без паніки.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, з 14 по 20 вересня росіяни атакували Харків 13 разів. Постраждали троє людей, загиблих за тиждень немає. Військові РФ застосували FPV-дрони, “молнії”, реактивні “шахеди” та “бандероль”. Влучання зафіксували на територіях підприємств, у дорожнє покриття, по парковці, біля непрацюючого бізнес-центру. Вдруге за місяць удару зазнав “Епіцентр”.