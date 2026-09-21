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На смітнику в Дергачах знайшли «гуманітарку»: Задоренко звернувся до жителів

Суспільство 16:45   21.09.2026
Вікторія Яковенко
На смітнику в Дергачах знайшли «гуманітарку»: Задоренко звернувся до жителів Фото: Вячеслав Задоренко

На одному зі смітників у місті Дергачі виявили гуманітарну допомогу: борошно, консерви, макарони та крупи. Більша частина продуктів має чинний термін придатності, повідомив начальник МВА Вячеслав Задоренко.

“Боляче і прикро бачити таке. Поки волонтери, благодійники та наші партнери докладають величезних зусиль, щоб гуманітарна допомога потрапляла до людей, які її справді потребують, хтось просто викидає її на смітник. Звертаюся до тих, хто дозволяє собі так робити: якщо ви розумієте, що гуманітарна допомога вам не потрібна, будь ласка, просто не беріть її. Нехай вона одразу дістанеться тим, для кого ці продукти можуть бути справді необхідними”, – написав Задоренко.

Він зазначає: продукти, які не потрібні, можна повернути до гуманітарного центру чи передати волонтерам.

“Ми обов’язково передамо їх тим, кому вона потрібна. Кожна пачка борошна, круп чи банка консервів – це результат чиєїсь роботи, допомоги та підтримки. І це ресурс, який може бути корисним іншій людині. Давайте поважати допомогу, яку отримуємо”, – підсумував Задоренко.

гуманитарку нашли на свалке в Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко
гуманитарку нашли на свалке в Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко
гуманитарку нашли на свалке в Дергачах
Фото: Вячеслав Задоренко

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2026 в 16:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На одному зі смітників у місті Дергачі виявили гуманітарну допомогу: борошно, консерви, макарони та крупи. Більша частина продуктів має чинний термін придатності".