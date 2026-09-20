РФ атакувала енергооб’єкт на Харківщині: частина села залишилася без світла

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко розповів подробиці обстрілів, які пережила громада протягом доби. За його даними, є інформація про постраждалу, також пошкоджені авто та енергооб’єкт.

Так напередодні вранці ворог випустив FPV-дрон по авто в Дергачах.

“32-річна водійка автівки зазнала гострої реакції на стрес та легкої контузії. Жінка звернулася по медичну допомогу до Дергачівської центральної лікарні, однак від госпіталізації відмовилася. Близько 21:10 FPV-дрон на оптоволокні вдарив по цивільній автівці, яка була припаркована на придорожній території в центральній частині міста”, – пише Задоренко.

На цей раз обійшлося без постраждалих.

Ближче до ночі, о 21:10, армія РФ атакувала енергетичний об’єкт біля села Замірці. У результаті більшість населеного пункту знеструмлена.

“Близько 1:05 ночі 20 вересня ворог поцілив FPV-дроном по цивільному вантажному автомобілю, припаркованому на відкритій території у Білашах. Машину було пошкоджено. Ніхто з людей, слава Богу, не постраждав”, – додав Задоренко.