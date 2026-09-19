“А коли буде на часі?” – голова прифронтової громади про відновлення

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко в інтерв’ю проєкту “Голос громади” поділився думкою про те, чому в місті під обстрілами все одно потрібно будувати та відновлювати розбите.

“Деякі говорять, що от Дергачі, які піддаються обстрілам і ударам, а вони роблять благоустрій, вони створюють ремонти житлового фонду, що, мабуть, це зараз не на часі. Я говорю, як і у 2022-му, як і у 2023-му, і у 2024-му, 2025-му, 2026-му: “А коли буде на часі?” Хто може конкретно сказати, коли буде на часі. Ми всі сподіваємося, ми всі чекаємо, що якісь перемовини, які дадуть якийсь певний результат – і будуть умови для справедливого миру для України. Але, на жаль, бачимо, що ситуація погіршується. Але ми в цій ситуації живемо. Сьогодні ця ситуація – це наше життя. Так, життя тут і зараз. Звісно, коли створюються належні умови, коли людина отримує базові послуги, діти мають можливість навчатися, лікуватися, людям ремонтують їхні будинки, працюють комунальні підприємства, то навіть у таких умовах люди живуть і не мають бажання залишати свою громаду “, – сказав Задоренко.

На території прифронтової Дергачівської громади, за його даними, зараз мешкає понад 25 тисяч осіб. У центрі – місті Дергачі – з 1 вересня розпочала роботу підземна школа, де навчається 1080 дітей. Будується підземний дитсадок.

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“Ми встановлюємо додаткові модульні укриття, які забезпечують безпеку для наших мешканців – наземні укриття, у зв’язку з тим, що ворог посилив удари дронами на оптоволокні по території громади. Будемо встановлювати додаткові наземні укриття біля автобусних зупинок, щоб люди мали можливість у разі небезпеки перечекати на приїзд автобуса. Тож місто, попри все, живе”, – наголосив Задоренко.