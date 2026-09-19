Live
  • Сб 19.09.2026
  • Харків  +22°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

“А коли буде на часі?” – голова прифронтової громади про відновлення

Суспільство 17:56   19.09.2026
Оксана Горун
“А коли буде на часі?” – голова прифронтової громади про відновлення

Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко в інтерв’ю проєкту “Голос громади” поділився думкою про те, чому в місті під обстрілами все одно потрібно будувати та відновлювати розбите.

“Деякі говорять, що от Дергачі, які піддаються обстрілам і ударам, а вони роблять благоустрій, вони створюють ремонти житлового фонду, що, мабуть, це зараз не на часі. Я говорю, як і у 2022-му, як і у 2023-му, і у 2024-му, 2025-му, 2026-му: “А коли буде на часі?” Хто може конкретно сказати, коли буде на часі. Ми всі сподіваємося, ми всі чекаємо, що якісь перемовини, які дадуть якийсь певний результат – і будуть умови для справедливого миру для України. Але, на жаль, бачимо, що ситуація погіршується. Але ми в цій ситуації живемо. Сьогодні ця ситуація – це наше життя. Так, життя тут і зараз. Звісно, коли створюються належні умови, коли людина отримує базові послуги, діти мають можливість навчатися, лікуватися, людям ремонтують їхні будинки, працюють комунальні підприємства, то навіть у таких умовах люди живуть і не мають бажання залишати свою громаду “, – сказав Задоренко.

На території прифронтової Дергачівської громади, за його даними, зараз мешкає понад 25 тисяч осіб. У центрі – місті Дергачі – з 1 вересня розпочала роботу підземна школа, де навчається 1080 дітей. Будується підземний дитсадок.

Читайте також: FPV на оптоволокні впав біля торгового центру в Дергачах

“Ми встановлюємо додаткові модульні укриття, які забезпечують безпеку для наших мешканців – наземні укриття, у зв’язку з тим, що ворог посилив удари дронами на оптоволокні по території громади. Будемо встановлювати додаткові наземні укриття біля автобусних зупинок, щоб люди мали можливість у разі небезпеки перечекати на приїзд автобуса. Тож місто, попри все, живе”, – наголосив Задоренко.

Автор: Оксана Горун

Популярно

“А коли буде на часі?” – голова прифронтової громади про відновлення
“А коли буде на часі?” – голова прифронтової громади про відновлення
19.09.2026, 17:56
Окупанти проникли в село на півночі від Куп’янська – ISW
Окупанти проникли в село на півночі від Куп’янська – ISW
19.09.2026, 07:29
Жителі Козачої Лопані виходять на зв’язок: що відбувається в селищі
Жителі Козачої Лопані виходять на зв’язок: що відбувається в селищі
19.09.2026, 15:27
Фінансуємо вторинний ринок житла в найгіршій формі – Терехов про єВідновлення
Фінансуємо вторинний ринок житла в найгіршій формі – Терехов про єВідновлення
19.09.2026, 16:40
У Харкові змагалися водії тролейбусів (фото)
У Харкові змагалися водії тролейбусів (фото)
19.09.2026, 14:14
Ракетний удар у День жалоби: у Балаклії постраждав підліток
Ракетний удар у День жалоби: у Балаклії постраждав підліток
19.09.2026, 13:16

Новини за темою:

19.09.2026
У Харкові змагалися водії тролейбусів (фото)
19.09.2026
Фінансуємо вторинний ринок житла в найгіршій формі – Терехов про єВідновлення
19.09.2026
Ракетний удар у День жалоби: у Балаклії постраждав підліток
19.09.2026
Жителі Козачої Лопані виходять на зв’язок: що відбувається в селищі
19.09.2026
FPV на оптоволокні впав біля торгового центру в Дергачах


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «“А коли буде на часі?” – голова прифронтової громади про відновлення», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 17:56;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко в інтерв’ю проєкту “Голос громади” поділився думкою про те, чому в місті під обстрілами все одно потрібно будувати та відновлювати".