Трамп підписав “Пекельні санкції”: що це означає та як працюватиме

Президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкційного тиску на РФ, який підготував і просував покійний американський сенатор Ліндсі Грем.

Сенат США підтримав цей законопроект 7 серпня, а Палата представників остаточно схвалила 16 вересня. Після підписання Трампом він набув чинності. Центр стратегічних комунікацій пояснив суть та механізм дії “Пекельних санкцій”.

“Під нові обмеження потрапляють путін, російські олігархи, банки, енергетичні та оборонні компанії, а також “тіньовий” нафтовий флот. Для товарів із країн, які залишаються великими покупцями російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії, передбачені мита до 100%. Для продукції безпосередньо з росії тарифи можуть сягати 500%. Водночас президент США має право призупиняти або скасовувати окремі обмеження“, – поінформували в Центрі.

Крім того, цим законом подовжили на п’ять років дію санкцій США проти Ірану – в енергетичній та оборонній сферах.

Основний удар “Пекельних санкцій” націлений на російські нафтові доходи – практично основне джерело фінансування бюджету країни-агресора та її війни проти України. Протягом півтора року вихідний проєкт, запропонований Гремом, зазнав ряду змін. Наразі документ переніс частину вже чинних обмежень із президентських указів на рівень федерального закону США. А це означає, що скасувати їх будь-яким наступним адміністраціям США буде значно складніше.

“Нова редакція робить санкції обов’язковими незалежно від того, чи триває дипломатичний процес. Це знімає з агресора потребу імітувати переговори заради послаблення тиску”, – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Одночасно з підписанням Трампом закону Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем ППО та обладнання до них на $2,68 млрд. До нього увійдуть: ракети S-300 Clone та GAM-67; ракети з лазерним наведенням для ППО збільшеної дальності; пускові установки, радари та різні розхідники та програмне забезпечення.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував Трампу за підписання закону.

“Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема, й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах… Найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону“, – написав Зеленський.