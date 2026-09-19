Live
  • Сб 19.09.2026
  • Харків  +16°С
  • USD 44.66
  • EUR 51.24

Трамп підписав “Пекельні санкції”: що це означає та як працюватиме

Політика 09:49   19.09.2026
Оксана Горун
Трамп підписав “Пекельні санкції”: що це означає та як працюватиме Фото: Володимир Зеленський/телеграм

Президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкційного тиску на РФ, який підготував і просував покійний американський сенатор Ліндсі Грем.

Сенат США підтримав цей законопроект 7 серпня, а Палата представників остаточно схвалила 16 вересня. Після підписання Трампом він набув чинності. Центр стратегічних комунікацій пояснив суть та механізм дії “Пекельних санкцій”.

Під нові обмеження потрапляють путін, російські олігархи, банки, енергетичні та оборонні компанії, а також “тіньовий” нафтовий флот. Для товарів із країн, які залишаються великими покупцями російських енергоносіїв, зокрема Китаю та Індії, передбачені мита до 100%. Для продукції безпосередньо з росії тарифи можуть сягати 500%. Водночас президент США має право призупиняти або скасовувати окремі обмеження“, – поінформували в Центрі.

Крім того, цим законом подовжили на п’ять років дію санкцій США проти Ірану – в енергетичній та оборонній сферах.

Основний удар “Пекельних санкцій” націлений на російські нафтові доходи – практично основне джерело фінансування бюджету країни-агресора та її війни проти України. Протягом півтора року вихідний проєкт, запропонований Гремом, зазнав ряду змін. Наразі документ переніс частину вже чинних обмежень із президентських указів на рівень федерального закону США. А це означає, що скасувати їх будь-яким наступним адміністраціям США буде значно складніше.

Читайте також: Україна та РФ не будуть бити по енергетиці? Зеленський відповів на слова Трампа

“Нова редакція робить санкції обов’язковими незалежно від того, чи триває дипломатичний процес. Це знімає з агресора потребу імітувати переговори заради послаблення тиску”, – зазначили у Центрі стратегічних комунікацій.

Одночасно з підписанням Трампом закону Держдеп США схвалив можливий продаж Україні систем ППО та обладнання до них на $2,68 млрд. До нього увійдуть: ракети S-300 Clone та GAM-67; ракети з лазерним наведенням для ППО збільшеної дальності; пускові установки, радари та різні розхідники та програмне забезпечення.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував Трампу за підписання закону.

Коли Ліндсі Грем був тут, в Україні, він завжди говорив, як важливо не збавляти тиск на Росію, посилювати санкції та шукати шлях до миру. Зокрема, й у тих столицях, де ухвалюють рішення про купівлю російської нафти, надання Росії фінансових послуг та залучення російських компаній, пов’язаних із Путіним та війною, до звичайних бізнесових відносин в інших країнах… Найкращим вшануванням пам’яті Ліндсі буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону“, – написав Зеленський.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Трамп підписав “Пекельні санкції”: що це означає та як працюватиме
Трамп підписав “Пекельні санкції”: що це означає та як працюватиме
19.09.2026, 09:49
Сьогодні 19 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 19 вересня 2026: яке свято та день в історії
19.09.2026, 06:00
Новини Харкова – головне 19 вересня: День скорботи в Балаклії, фронт
Новини Харкова – головне 19 вересня: День скорботи в Балаклії, фронт
19.09.2026, 08:58
Окупанти проникли в село на півночі від Куп’янська – ISW
Окупанти проникли в село на півночі від Куп’янська – ISW
19.09.2026, 07:29
Смертельний удар реактивного “шахеда” по електричці – підсумки 18 вересня
Смертельний удар реактивного “шахеда” по електричці – підсумки 18 вересня
18.09.2026, 23:00
Лакшері-авто та квартири: у екскерівника прокуратури у Харкові забрали майно
Лакшері-авто та квартири: у екскерівника прокуратури у Харкові забрали майно
18.09.2026, 21:35

Новини за темою:

15.09.2026
Чия б корова мукала – Фурса про претензії Трампа до українських ударів по НПЗ
15.09.2026
Трамп міг скасувати санкції проти РФ, а не вимагати не бити по НПЗ – Портников
15.09.2026
Трамп працює у своєму стилі – Фесенко про “енергетичне перемир’я”
14.09.2026
Україна та РФ не битимуть по енергетиці? Зеленський відповів на слова Трампа
09.09.2026
Удар по військово-морській базі РФ у Новоросійську: вражені носії “калібрів”


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Трамп підписав “Пекельні санкції”: що це означає та як працюватиме», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2026 в 09:49;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент США Дональд Трамп підписав закон про посилення санкційного тиску на РФ, який підготував і просував покійний американський сенатор Ліндсі Грем".