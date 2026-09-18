Росіяни вдарили по Балаклії на Харківщині: є загиблі та поранені

Російські військові 18 вересня завдали удару по одному з мікрорайонів міста Балаклія Харківської області. Двоє людей загинули і ще двом знадобилася медична допомога.

Про атаку близько 17:00 повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. За його словами, внаслідок влучання на місці виникла пожежа. У приватних будинках вибуховою хвилею та уламками пошкоджено дахи й вибито вікна.

«На превеликий жаль, маємо страшні наслідки цієї атаки. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули двоє людей. Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким загиблих. Попередньо, двоє людей зазнали поранень. Вони перебувають у лікарні», – зазначив голова МВА.

Карабанов підкреслив, що росіяни цілеспрямовано завдають ударів по цивільних, і вкотре закликав жителів громади не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу прямувати до укриття.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, реактивний «шахед» атакував електричку на станції «Липкуватівка» на Харківщині. 30-річний чоловік загинув, ще вісім пасажирів постраждали, повідомила обласна прокуратура. Два вагони внаслідок цієї атаки загорілися. За даними голови правління “Укрзалізниці” Олександра Перцовського, поїзд у момент атаки стояв – була евакуація пасажирів. Проте дві людини за залізничниками не пішли, а залишилися неподалік електрички. Вони зазнали найбільш тяжких травм.