Про просування ворога на Харківщині повідомляє DeepState

18 вересня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування армії РФ у прикордонні Харківщини.

За даними осінтерів, окупанти мають успіхи поблизу села Бочкове Вовчанської громади Чугуївського району.

Мапу бойових дій DeepState оновив близько 16:00.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) спростували дані РФ про нібито захоплення населеного пункту Мала Вовча на півночі від Харкова. «Північне угруповання військ Росії приписало захоплення населеного пункту підрозділам 126 мотострілецького полку Росії”, – зазначили в ISW.