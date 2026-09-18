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Про просування ворога на Харківщині повідомляє DeepState

Фронт 16:45   18.09.2026
Вікторія Яковенко
Про просування ворога на Харківщині повідомляє DeepState Мапа DeepState

18 вересня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування армії РФ у прикордонні Харківщини.

За даними осінтерів, окупанти мають успіхи поблизу села Бочкове Вовчанської громади Чугуївського району.

Мапу бойових дій DeepState оновив близько 16:00.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) спростували дані РФ про нібито захоплення населеного пункту Мала Вовча на півночі від Харкова. «Північне угруповання військ Росії приписало захоплення населеного пункту підрозділам 126 мотострілецького полку Росії”, – зазначили в ISW.

Читайте також: “Росіяни страждають”: що відбувається на Куп’янщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 16:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 вересня аналітики проєкту DeepState повідомили про просування армії РФ у прикордонні Харківщини.".