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Понад 6 тисяч нових будинків: результати «єВідновлення» на Харківщині

Суспільство 16:14   18.09.2026
Вікторія Яковенко
Понад 6 тисяч нових будинків: результати «єВідновлення» на Харківщині

У межах програми «єВідновлення» профільні комісії сформували на Харківщині 12567 сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 16,8 млрд гривень, повідомляють у ХОВА.

Зазначається, власники житлових сертифікатів уже придбали 6095 об’єктів нерухомості на території регіону, зокрема 5109 квартир та 986 приватних будинків. Загальна вартість придбаного житла перевищує 12 мільярдів гривень, з яких понад 10 мільярдів сплачено коштом житлових сертифікатів.

«Загалом уже використано понад 8500 житлових сертифікатів, виданих за знищене майно на Харківщині. Переважна більшість отримувачів придбала житло в обласному центрі, Ізюмській, Балаклійській, Чугуївській та Дергачівській громадах. Частина жителів Харківщини скористалася сертифікатами для придбання майна у Київській, Полтавській, Івано-Франківській та інших областях України», – розповіли у ХОВА.

Крім цього, мешканці подали 76217 заяв на отримання компенсації для ремонту пошкодженого житла. Через Дію надійшло 255877 інформаційних повідомлень про пошкоджене майно.

Вже 49851 заявник отримав грошову допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок дій окупантів. Загальна сума виплат становить понад 5 мільярдів гривень. Ще 1429 заявникам погоджено компенсацію та передано кошти на виплату на загальну суму 115,2 млн грн.

«До Державного реєстру вже внесено інформацію про 110 583 пошкоджених і знищених об’єкти нерухомості на території Харківщини. За програмою єВідновлення в області вже відновили 9 831 квартиру та 8 198 приватних будинків», – зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Читайте також: Як евакуйованим отримати сертифікат «єВідновлення»? Пропозиція Синєгубова

Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У межах програми «єВідновлення» профільні комісії сформували на Харківщині 12567 сертифікатів за знищене майно на загальну суму понад 16,8 млрд гривень".