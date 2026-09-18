Новини Харкова — головне 18 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:20

Що летіло вночі на Харків та область

Ніч у Харкові пройшла без “прильотів”. Тим часом для області періодично виникали загрози обстрілів. Так, о 03:09 Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски КАБ. А вранці, о 04:22, українські захисники зафіксували ворожі безпілотники. Вони кружляли у східній частині регіону та летіли курсом на Балаклію.

Моніторингові ТГ-канали тим часом інформували про ворожі ударні та розвідувальні дрони в різних частинах Харківщини. Станом на 07:20 у Харкові та області – без нових загроз.