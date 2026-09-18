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Активізацію російських БпЛА спостерігають у передмісті Харкова

Події 07:29   18.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Активізацію російських БпЛА спостерігають у передмісті Харкова

Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов констатував: останнім часом фіксують активізацію ворожих безпілотників на території громади. Так, лише за вчорашній день ворог атакував населені пункти в передмісті Харкова тричі. 

Напередодні рано-вранці “приліт” був на території селища Мала Данилівка. РФ вдарила по приватному сектору – там пошкоджений будинок та господарські будівлі.

“Приблизно за годину ще один безпілотник упав поблизу мікроавтобуса, який перевозив пасажирів у напрямку Харкова. За попередньою інформацією, дрон заплутався у натягнутому дроті для захисної сітки, та впав, не здетонувавши”, – передає начальник громади.

Вже після обіду під атакою опинилося Лісне – удар “молнии” прийшовся по приватному будинку. У всіх трьох випадках обійшлося без потерпілих.

“Ми спостерігаємо активізацію застосування безпілотних систем на території Малоданилівської громади. Просимо всіх мешканців бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та відповідально ставитися до власної безпеки”, – написав Гололобов.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 07:29;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Малоданилівської громади Олександр Гололобов констатував: останнім часом фіксують активізацію ворожих безпілотників на території громади.".