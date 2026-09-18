Активизацию российских БпЛА наблюдают в пригороде Харькова

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов констатировал: в последнее время фиксируют активизацию вражеских беспилотников на территории громады. Так, только за вчерашний день враг атаковал населенные пункты в пригороде Харькова трижды.

Накануне ранним утром «прилет» был на территории поселка Малая Даниловка. РФ ударила по частному сектору – там поврежден дом и хозпостройки.

«Приблизительно через час еще один беспилотник упал вблизи микроавтобуса, который перевозил пассажиров в направлении Харькова. По предварительной информации, дрон запутался в натянутой проволоке для защитной сетки и упал, не сдетонировав», – передает начальник громады.

Уже после обеда под атакой оказалось Лесное – удар пришелся по частному дому. Во всех трех случаях обошлось без пострадавших.

«Мы наблюдаем активизацию применения беспилотных систем на территории Малоданиловской громады. Просим всех жителей быть максимально осторожными, не игнорировать сигналы воздушной тревоги и ответственно относиться к безопасности», – написал Гололобов.