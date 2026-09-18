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За сутки враг атаковал позиции СОУ на Харьковщине 17 раз

Украина 08:04   18.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
За сутки враг атаковал позиции СОУ на Харьковщине 17 раз Фото: Генштаб ВСУ

В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боев, пишут в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали 14 раз около Малой Волчьей, Бугаевки, Казачьей Лопани, Лимана, Прилипки, Терновой и Захаровки.

На Купянском – СОУ отбили три штурма врага в районе Петропавловки и Ковшаровки.

Потери оккупантов на сегодняшний день следующие:

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 230 боевых столкновений. Вчера противник нанес 95 авиационных ударов, во время которых сбросил 295 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 9614 дронов-камикадзе и совершили 2770 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 44 – с применением реактивных систем залпового огня», – добавили в ГШ.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 сентября 2026 в 08:04;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение минувших суток на Харьковщине было 17 боев, пишут в Генштабе ВСУ.".