Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов в регионе
Четыре человека пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Харьков испытала острую реакцию на стресс 65-летняя женщина; в с. Корбины Иваны Богодуховской общины получили ранения 68-летние мужчина и женщина; в г. Балаклея получила острую реакцию на стресс 86-летняя женщина. Также медики оказали помощь женщинам 49 и 80 лет, которые 15 сентября получили ранения в Изюме, и 48-летнему мужчине, который 12 сентября был ранен в Ольховатской громаде», – уточнил Синегубов.
В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:
- девять КАБов;
- три БпЛА типа «Молния»;
- восемь fpv-дронов;
- 26 БпЛА (тип устанавливается).
Из-за российских обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.