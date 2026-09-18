Синегубов сообщил о последствиях российских обстрелов в регионе

Четыре человека пострадали из-за российских обстрелов Харьковщины, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков испытала острую реакцию на стресс 65-летняя женщина; в с. Корбины Иваны Богодуховской общины получили ранения 68-летние мужчина и женщина; в г. Балаклея получила острую реакцию на стресс 86-летняя женщина. Также медики оказали помощь женщинам 49 и 80 лет, которые 15 сентября получили ранения в Изюме, и 48-летнему мужчине, который 12 сентября был ранен в Ольховатской громаде», – уточнил Синегубов.

В течение суток по Харьковщине ударило такое вооружение:

девять КАБов;

три БпЛА типа «Молния»;

восемь fpv-дронов;

26 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за российских обстрелов есть повреждения гражданской инфраструктуры в Харькове, а также Богодуховском, Изюмском, Харьковском и Лозовском районах.

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