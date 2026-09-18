Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів у регіоні

Чотири людини постраждали через російські обстріли Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 65-річна жінка; у с. Корбині Івани Богодухівської громади зазнали поранень 68-річні чоловік і жінка; у м. Балаклія отримала гостру реакцію на стрес 86-річна жінка. Також медики надали допомогу жінкам 49 і 80 років, які 15 вересня зазнали поранень у м. Ізюм, та 48-річному чоловіку, якого 12 вересня було поранено у Вільхуватській громаді“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

дев’ять КАБів;

три БпЛА типу «молния»;

вісім fpv-дронів;

26 БпЛА (тип встановлюється).

Через російські обстріли є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.