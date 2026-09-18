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Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів у регіоні

Події 08:53   18.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов повідомив про наслідки російських обстрілів у регіоні

Чотири людини постраждали через російські обстріли Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У м. Харків зазнала гострої реакції на стрес 65-річна жінка; у с. Корбині Івани Богодухівської громади зазнали поранень 68-річні чоловік і жінка; у м. Балаклія отримала гостру реакцію на стрес 86-річна жінка. Також медики надали допомогу жінкам 49 і 80 років, які 15 вересня зазнали поранень у м. Ізюм, та 48-річному чоловіку, якого 12 вересня було поранено у Вільхуватській громаді“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • дев’ять КАБів;
  • три БпЛА типу «молния»;
  • вісім fpv-дронів;
  • 26 БпЛА (тип встановлюється).

Через російські обстріли є пошкодження цивільної інфраструктури в Харкові, а також Богодухівському, Ізюмському, Харківському та Лозівському районах.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Вересня 2026 в 08:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чотири людини постраждали через російські обстріли Харківщини, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов.".