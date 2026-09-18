На Сахновщині незаконно зрубали 42 дерева – збитки оцінюють у 500 тисяч грн

До суду передали справу про незаконну порубку дерев на Сахновщині Берестинського району, пишуть у Харківській облпрокуратурі.

“За даними слідства, у лютому 2026 року він разом із найманим працівником прибув до полезахисної лісосмуги на території Сахновщинської громади Берестинського району. Не маючи спеціального дозволу на використання лісових ресурсів — лісорубного або лісового квитка, він організував незаконну порубку дерев”, – пишуть у прокуратурі.

Працівника він забезпечив бензопилами, проте про те, що рубатимуть дерева незаконно – промовчав. Весь цей час той думав, що закон не порушує. Таким чином чоловік спиляв 42 дерева різних видів.

“Надалі чоловік організував завантаження деревини до автомобіля для подальшого перевезення до місця свого проживання. Державі заподіяно майнову шкоду на загальну суму близько 500 тисяч гривень“, – встановили правоохоронці.

Наразі обвинуваченому загрожує до семи років позбавлення волі.