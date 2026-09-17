Вночі жінка на Харківщині народила у «швидкій»: особлива деталь

Сьогодні, 17 вересня, вночі у Кегичівській громаді медики прийняли пологи просто в автомобілі швидкої допомоги.

Як повідомив Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, на світ з’явився здоровий хлопчик. Медики надали мамі та новонародженому всю необхідну допомогу, після чого доставили їх до лікарні.

Допомогу породіллі надали: парамедик – Ібрагім Багіров та ЕМТ – Олександр Щиголев.

«А ця історія має ще одну особливу деталь. Нещодавно Ібрагім Багіров пройшов спеціальні курси з надання допомоги під час пологів — і вже так скоро отримані знання стали в пригоді. Це і є професійний розвиток, який має найвищу цінність — допомагати тоді, коли кожна секунда має значення», – йдеться у повідовленні.

Нагадаємо, бебі-бум триває в екопарку під Харковом. Там з’явилися на світ ще двоє білих тигренят.