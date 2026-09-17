Live
  • Чт 17.09.2026
  • Харків  +16°С
  • USD 44.6
  • EUR 51.45

Синєгубов: за добу по Харківщині вдарили дев’ять дронів, потерпілих немає

Події 08:42   17.09.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: за добу по Харківщині вдарили дев’ять дронів, потерпілих немає

Десять населених пунктів обстріляв ворог протягом минулої доби. Інформації щодо постраждалих немає, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

“Медики надали допомогу 62-річному чоловіку, який 14 вересня постраждав внаслідок обстрілу в с. Циркуни”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

  • ракета;
  • три КАБи;
  • два БпЛА типу «герань-2»;
  • два БпЛА типу «молния»;
  • п’ять fpv-дронів.

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах, додав начальник ХОВА.

Читайте також: На Куп’янщині – затишшя, на півночі – напружено: ситуація на фронті

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

Популярно

Терехов: об’єкт інфраструктури та ТЦ в Харкові атакував ворог (доповнено)
Терехов: об’єкт інфраструктури та ТЦ в Харкові атакував ворог (доповнено)
17.09.2026, 09:55
Сьогодні 17 вересня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 17 вересня 2026: яке свято та день в історії
17.09.2026, 06:00
Новини Харкова — головне 17 вересня: як минула ніч, атаки РФ на півночі
Новини Харкова — головне 17 вересня: як минула ніч, атаки РФ на півночі
17.09.2026, 08:58
Втрата електричок і зростання цін у Харкові – підсумки 16 вересня
Втрата електричок і зростання цін у Харкові – підсумки 16 вересня
16.09.2026, 23:00
На Куп’янщині – затишшя, на півночі – напружено: ситуація на фронті
На Куп’янщині – затишшя, на півночі – напружено: ситуація на фронті
17.09.2026, 08:06
FPV-дрон на оптоволокні вдарив біля зупинки під Харковом, на ній були люди
FPV-дрон на оптоволокні вдарив біля зупинки під Харковом, на ній були люди
16.09.2026, 22:32

Новини за темою:

17.09.2026
Росіяни обстріляли вокзал у Берестині – люди встигли сховатися в укритті
17.09.2026
На Куп’янщині – затишшя, на півночі – напружено: ситуація на фронті
17.09.2026
Золочівщина під ударами FPV: куди прилітало і що зруйновано
16.09.2026
Козулю, яка заплуталась в антидроновій сітці, врятували воїни на Харківщині 📹
16.09.2026
Збитки довкіллю Харківщини через війну: екологи оновили суму


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов: за добу по Харківщині вдарили дев’ять дронів, потерпілих немає», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2026 в 08:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Десять населених пунктів обстріляв ворог протягом минулої доби. Інформації щодо постраждалих немає, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".