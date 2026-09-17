Синєгубов: за добу по Харківщині вдарили дев’ять дронів, потерпілих немає
Десять населених пунктів обстріляв ворог протягом минулої доби. Інформації щодо постраждалих немає, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Медики надали допомогу 62-річному чоловіку, який 14 вересня постраждав внаслідок обстрілу в с. Циркуни”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:
- ракета;
- три КАБи;
- два БпЛА типу «герань-2»;
- два БпЛА типу «молния»;
- п’ять fpv-дронів.
Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах, додав начальник ХОВА.