Синєгубов: за добу по Харківщині вдарили дев’ять дронів, потерпілих немає

Десять населених пунктів обстріляв ворог протягом минулої доби. Інформації щодо постраждалих немає, зазначив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Медики надали допомогу 62-річному чоловіку, який 14 вересня постраждав внаслідок обстрілу в с. Циркуни”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківщині вдарило таке озброєння:

ракета;

три КАБи;

два БпЛА типу «герань-2»;

два БпЛА типу «молния»;

п’ять fpv-дронів.

Внаслідок обстрілів є пошкодження цивільної інфраструктури у Богодухівському, Харківському, Чугуївському та Берестинському районах, додав начальник ХОВА.