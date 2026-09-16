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У Харкові та області масово всихають сосни: який вихід бачать комунальники

Оригінально 20:53   16.09.2026
Олена Нагорна
У Харкові та області масово всихають сосни: який вихід бачать комунальники

Загибель соснових насаджень — це проблема не лише Харкова, такі процеси відбуваються і в інших українських містах, а головною її причиною є небезпечне грибкове захворювання хвойних — коренева губка, сказав у коментарі МГ «Об’єктив» речник СКП «Харківзеленбуд» Андрій Кравченко, коментуючи всихання сосен у Григорівському бору та в районі Мереф’янського шосе.

На жаль, наразі не існує 100% засобів, ліків проти кореневої губки“, – заявив Кравченко, додавши, що біологи порівнюють це грибкове захворювання з раком.

Щоб запобігти поширенню грибка у майбутньому та зберегти міські лісопарки, комунальники змінюють підхід до нових посадок. За порадами науковців у Харкові відмовляються від монокультурних соснових борів та висаджують змішані ліси, де листяні породи чергуються із хвойними. Це створює природний бар’єр і не дає кореневій губці легко перекидатися з одного бору на інший.

Речник підприємства зазначив, що грибок залишається у ґрунті, тому радикальне розв’язання проблеми потребує надто великих ресурсів.

«Нам пояснили, то це просто повна рекультивація землі, прибирання шару і завезення нової. Ми розуміємо, що це просто колосальні витрати, і це, мабуть, не дуже доречно в нинішній час робити. Тому наразі робимо те, що можемо: вносимо різноманіття, вносимо добрива, підживлюємо, підсилюємо дерева, які ростуть», — розповів Кравченко.

Основним методом боротьби із хворобами спікер КП називає підтримку імунітету дерев. Для цього комунальники обробляють насадження спеціальними препаратами.

«Є певні препарати, які вносяться: вітамінні комплекси, амінокислоти, які ми додаємо в землю біля дерев, щоб їх підтримати та зробити витривалішими перед подібними викликами. Можна оприскувати, якщо це маленьке дерево, можна пролити. Дерево може набратися сил, боротися з цією заразою, а може так само залишитися слабким і все ж таки загинути… Роботи з підживлення рослин проводяться постійно. У нас окремі фахівці працюють щоденно по всіх районах, тобто всі парки, всі сквери, не тільки хвойні, а взагалі всі рослини, які в нас є. Щоденно виїжджають люди, оглядають наші саджанці. Коли бачать якусь проблему, не дай Боже, відразу реагують, вносяться відповідні чи добрива, чи ліки», — розповів Кравченко.

Він також прокоментував масштаби проблеми у Григорівському борі. Оскільки ця територія має особливий охоронний статус об’єкта природно-заповідного фонду державного значення, будь-які процедури потребують тривалого узгодження з профільним міністерством.

«Таким чином це досить затягується по часу. Тому там так само роботи якісь невідкладні ми проводимо, прибираємо сухі дерева, а от щодо утримання, щодо лікування, то це буде відбуватися після узгодження з Києвом», — зазначив Кравченко.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2026 в 20:53;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загибель соснових насаджень — це проблема не лише Харкова, такі процеси відбуваються і в інших українських містах.".