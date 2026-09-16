Вдарив і відібрав телефон: у Харкові затримали грабіжника, який напав на жінку

Поліцейські Харкова затримали грабіжника , який напав на жінку біля магазину та відібрав у неї мобільний телефон. Він виявився її знайомим.

Як розповіли у поліції області, 30-річна харків’янка повідомила про напад 14 вересня. За її словами, знайомий чоловік вдарив її, після чого відібрав мобільний телефон Redmi та втік з місця події.

Правоохоронці встановили маршрут пересування зловмисника та затримали його. Під час затримання співробітники поліції виявили у нього викрадений мобільний телефон потерпілої.

“Зібрані докази та вилучене майно підтвердили причетність чоловіка до скоєння кримінального злочину”, – кажуть у поліції.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до інших аналогічних злочинів, скоєних на території Харкова та області. Досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, 72-річного чоловіка, який убив співробітницю обмінки на ринку “Барабашово”, засуджено до 14 років позбавлення волі. Навесні 2025 року він завдав їй щонайменше 21 ножового поранення в область обличчя та шиї, щоб забрати близько 77 тисяч гривень. Своєї провини чоловік не визнав.