Ударил и отобрал телефон: в Харькове задержали грабителя, напавшего на женщину

Полицейские Харькова задержали грабителя, который напал на женщину возле магазина и отобрал у нее мобильный телефон. Он оказался ее знакомым.

Как рассказали в полиции области, 30-летняя харьковчанка сообщила о нападении 14 сентября. По ее словам, знакомый мужчина ударил ее, после чего отобрал мобильный телефон Redmi и скрылся с места происшествия.

Правоохранители установили маршрут передвижения злоумышленника и задержали его. Во время задержания сотрудники полиции обнаружили у него похищенный мобильный телефон потерпевшей.

«Собранные доказательства и изъятое имущество подтвердили причастность мужчины к совершению уголовного преступления», — говорят в полиции.

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские проверяют задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Харькова и области. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 72-летний мужчина, убивший сотрудницу обменки на рынке «Барабашово», приговорен к 14 годам лишения свободы. Весной 2025 года он нанес ей не менее 21 ножевого ранения в область лица и шеи, чтобы забрать около 77 тысяч гривен. Своей вины мужчина не признал.