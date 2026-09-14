Трогал интимные части тела падчерицы: подозревают мужчину на Харьковщине

В Лозовском районе отчима подозревают в сексуальном насилии над ребенком.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в феврале, оставаясь дома наедине с 13-летней падчерицей, отчим систематически совершал по отношению к ней действия сексуального характера. В частности, трогал интимные части ее тела.

«Кроме этого он оказывал на ребенка психологическое давление. Во время совместного похода в магазин мужчина заявил девочке, что изнасиловал бы ее, если бы ей исполнилось 16 лет», — отметили правоохранители.

О поведении 44-летнего отчима девочка рассказала своей бабушке, когда гостила у нее. Последняя сообщила об этом матери ребенка, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«В мае девочка снова рассказала бабушке о неправомерных действиях мужчины. Когда мать приехала забрать дочь, она отказалась возвращаться домой. Бабушка сообщила о ситуации в полицию», — добавили копы.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 4, ч. 6 ст. 153 УКУ — по факту сексуального насилия в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет.

Правоохранители просили избрать фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей, однако суд применил к мужчине ночной домашний арест.

«Не соглашаясь с таким решением, прокуратура уже подала апелляционную жалобу», — добавили правоохранители.