Четверо пострадавших из-за вражеских обстрелов региона – Синегубов

В результате российских обстрелов на Харьковщине пострадали четверо людей. Враг бил по Харькову, а также семи населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм получили взрывные ранения 56-летний мужчина и 34-летняя женщина, получила острую реакцию на стресс 2-месячная девочка; на трассе между с. Безруки и пос. Слатино Дергачевской громады ранен 39-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине прилетело такое вооружение:

десять КАБов;

три БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

152 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

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