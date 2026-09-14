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Четверо пострадавших из-за вражеских обстрелов региона – Синегубов

Происшествия 08:39   14.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четверо пострадавших из-за вражеских обстрелов региона – Синегубов

В результате российских обстрелов на Харьковщине пострадали четверо людей. Враг бил по Харькову, а также семи населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Изюм получили взрывные ранения 56-летний мужчина и 34-летняя женщина, получила острую реакцию на стресс 2-месячная девочка; на трассе между с. Безруки и пос. Слатино Дергачевской громады ранен 39-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине прилетело такое вооружение:

  • десять КАБов;
  • три БпЛА типа «Молния»;
  • два fpv-дрона;
  • 152 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Купянском, Изюмском и Харьковском районах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 08:39;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате российских обстрелов на Харьковщине пострадали четверо людей. Враг бил по Харькову, а также семи населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.".