Четверо пострадавших из-за вражеских обстрелов региона – Синегубов
В результате российских обстрелов на Харьковщине пострадали четверо людей. Враг бил по Харькову, а также семи населенным пунктам области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
«В г. Изюм получили взрывные ранения 56-летний мужчина и 34-летняя женщина, получила острую реакцию на стресс 2-месячная девочка; на трассе между с. Безруки и пос. Слатино Дергачевской громады ранен 39-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковщине прилетело такое вооружение:
- десять КАБов;
- три БпЛА типа «Молния»;
- два fpv-дрона;
- 152 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Купянском, Изюмском и Харьковском районах.