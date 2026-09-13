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Дождь, гроза, возможны шквалы: погода в Харькове и области на 14 сентября

Погода 20:30   13.09.2026
Елена Нагорная
Дождь, гроза, возможны шквалы: погода в Харькове и области на 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать 13–15 градусов тепла, днем – 21–23, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем – 18–23.

Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днем по области местами порывы, 15 – 20 м/с.

Напомним, в Харьковской области продолжается метеорологическое лето, констатировали синоптики 11 сентября. Минусом такой погоды стало отсутствие дождей. Условия для сева озимых остаются неблагоприятными, поскольку влаги в почве недостаточно.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 13 сентября 2026 в 20:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 14 сентября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами гроза.".