Дождь, гроза, возможны шквалы: погода в Харькове и области на 14 сентября

В понедельник, 14 сентября, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем умеренный дождь, местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать 13–15 градусов тепла, днем – 21–23, сообщили в Гидрометеорологическом центре Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 11–16 градусов, днем – 18–23.

Ветер северо-восточный, 7 – 12 м/с, днем по области местами порывы, 15 – 20 м/с.

Напомним, в Харьковской области продолжается метеорологическое лето, констатировали синоптики 11 сентября. Минусом такой погоды стало отсутствие дождей. Условия для сева озимых остаются неблагоприятными, поскольку влаги в почве недостаточно.