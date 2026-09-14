Live
  • Пн 14.09.2026
  • Харьков  +15°С
  • USD 44.55
  • EUR 51.64

Три троллейбуса в Харькове сегодня изменят маршруты

Транспорт 07:15   14.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
Три троллейбуса в Харькове сегодня изменят маршруты

В пресс-службе мэрии пишут, что сегодня, 14 сентября, троллейбусы №3, 13 та 57 будут курсировать по-новому с 9:30 до 14:30.

«Движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Байрона, от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий и на ул. Харьковских дивизий, от пр. Байрона до ул. Каденюка будет прекращен с 9:30 до 14:30 14 сентября», – предупреждают в мэрии.

По-новому в этот период троллейбусы будут ехать из-за того, что коммунальщики займутся обрезкой аварийных деревьев вблизи контактной сети. В это время транспорт будет курсировать следующим образом:

№3: объезжать обесточенный участок через пр. Петра Григоренко, ул. Каденюка и бульв. Богдана Хмельницкого;

№13: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;

№57: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Александра Подольского – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова».

Читайте также: Дождь, гроза, возможны шквалы: погода в Харькове и области на 14 сентября

Автор: Николь Костенко-Лагутина

Популярно

«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
«Крепость» или «тупик»: три сценария будущего Харькова описали в мэрии
13.09.2026, 15:35
Дождь, гроза, возможны шквалы: погода в Харькове и области на 14 сентября
Дождь, гроза, возможны шквалы: погода в Харькове и области на 14 сентября
13.09.2026, 20:30
Дрон ударил по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил о последствиях
Дрон ударил по Киевскому району Харькова: Терехов сообщил о последствиях
13.09.2026, 20:26
Сегодня 14 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 сентября 2026: какой праздник и день в истории
14.09.2026, 06:00
Перелом во всей войне: Сырский и Терехов о Харьковской операции 2022 года
Перелом во всей войне: Сырский и Терехов о Харьковской операции 2022 года
13.09.2026, 19:30
Новости Харькова — главное 14 сентября: движение транспорта, удар КАБ по Изюму
Новости Харькова — главное 14 сентября: движение транспорта, удар КАБ по Изюму
14.09.2026, 07:40

Новости по теме:

14.09.2026
Новости Харькова — главное 14 сентября: движение транспорта, удар КАБ по Изюму
11.09.2026
Тяжелые наркотики изъяли у жителя Харькова: подробности
11.09.2026
13 сентября свет отключат в двух районах Харькова: адреса
11.09.2026
12 сентября пол дня не будет ходить транспорт в одном из районов Харькова
11.09.2026
В Харькове накрыли масштабное производство поддельных духов и косметики


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Три троллейбуса в Харькове сегодня изменят маршруты», то посмотрите больше в разделе Транспорт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 сентября 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе мэрии пишут, что сегодня, 14 сентября, троллейбусы №3, 13 та 57 будут курсировать по-новому с 9:30 до 14:30.".