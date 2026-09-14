Три троллейбуса в Харькове сегодня изменят маршруты

В пресс-службе мэрии пишут, что сегодня, 14 сентября, троллейбусы №3, 13 та 57 будут курсировать по-новому с 9:30 до 14:30.

«Движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по пр. Байрона, от пр. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий и на ул. Харьковских дивизий, от пр. Байрона до ул. Каденюка будет прекращен с 9:30 до 14:30 14 сентября», – предупреждают в мэрии.

По-новому в этот период троллейбусы будут ехать из-за того, что коммунальщики займутся обрезкой аварийных деревьев вблизи контактной сети. В это время транспорт будет курсировать следующим образом:

№3: объезжать обесточенный участок через пр. Петра Григоренко, ул. Каденюка и бульв. Богдана Хмельницкого;

№13: разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины» – ул. Олега Громадского – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – ул. Олега Громадского – разворотный круг «Ст. м. «Защитников Украины»;

№57: разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Александра Подольского – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – бул. Богдана Хмельницкого – ул. Каденюка – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «Ст. м. «Академика Барабашова».