В Харькове накрыли масштабное производство поддельных духов и косметики

Около 130 тонн готовой продукции, сырья и оборудования, общей стоимостью более 235 миллионов гривен изъяли правоохранители на предприятии в Харькове, где изготавливали контрафактную парфюмерию. Об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

По данным следствия, в схеме принимали участие около 50 человек.

«Организаторами схемы, по версии следствия, были двое иностранцев. После начала полномасштабного вторжения России они уехали из Украины, однако продолжили дистанционно управлять незаконным бизнесом. Для производства и хранения продукции использовали арендованные складские помещения. В одном из них обустроили полноценный цех, где производили, разливали и фасовали продукцию. Еще одним местом хранения был частный дом», – установили правоохранители.

Для того, чтобы придать парфюмерии вид оригинальной продукции, на товары клеили этикетки и наносили водяные знаки известных брендов. Так продавали духи, мисты и шиммеры для тела, спреи для волос, аромадифузоры, гели для душа, лосьоны, кремы, косметические маски. Продавали подделки на специальных сайтах, а отправляли по почте.

«Для прекращения деятельности сети стражи порядка провели 14 санкционированных обысков в Харькове и Львове в местах изготовления, фасовки и хранения продукции, помещении типографии, транспортных средствах и помещениях фигурантов. В ходе следственных действий изъято около 130 тонн продукции, сырья и оборудования. Их ориентировочная стоимость превышает 235 млн. грн. Также изъят автомобиль Renault Trafic, почти 1 млн грн наличными, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки, черные записи и другие вещественные доказательства», – пишут в прокуратуре.

Вопрос о вручении подозрений будут рассматривать уже после проведения необходимых экспертиз, установления размеров нанесенного ущерба и других возможных нарушений.