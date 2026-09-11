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В Саратове масштабный пожар – горит Ozon, взрывы слышат и в других городах

Мир 07:48   11.09.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Саратове масштабный пожар – горит Ozon, взрывы слышат и в других городах Фото: Exilenova+

Склад Ozon и НПЗ в Саратове попали под удар украинских дронов, подтвердил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко. На месте «прилета» по логистическому хабу начался масштабный пожар, также фиксируют возгорания в Саратовской области. Кроме того, под ракетным ударом оказалось предприятие в Волгограде, громко было и в Дагестане. 

«В Саратове ночью украинские дроны атаковали НПЗ и логистический хаб Ozon. Хорошо горело и в Энгельсе Саратовской области», – написал Стерненко.

Обстрел РФ 11 сентября
Фото: Exilenova+

Также местные власти в Волгограде писали о падении обломков на предприятие. Там, предварительно, зафиксировали ракетную атакую.

Обстрел РФ 11 сентября
Фото: Exilenova+

А в области в результате атаки якобы поврежден многоквартирный дом – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утверждает, что пострадали двое мужчин. Их госпитализировали.

Видео: Exilenova+

Взрывы раздавались и в Дагестане.

Видео: Exilenova+

Видео: Exilenova+

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 11 сентября 2026 в 07:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Склад Ozon и НПЗ в Саратове попали под удар украинских дронов, подтвердил волонтер и бывший советник минобороны Украины Сергей Стерненко.".