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Псевдо-котел под Волчанском и ускоритель в онкоцентре – итоги 10 сентября

Оригинально 23:00   10.09.2026
Оксана Якушко
Псевдо-котел под Волчанском и ускоритель в онкоцентре – итоги 10 сентября

ISW опровергает заявления РФ о «котле» под Волчанском, оккупанты охотятся на поезда и атакуют Харьков дронами, а в онкоцентре заработал новый линейный ускоритель. МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 сентября.

Российские военкоры сами не верят в «Волчанский котел», считают аналитики Института изучения войны

Там сообщили: военные блоггеры РФ начинают подвергать сомнению официальную версию командования об окружении 2 тысяч украинских военных к северо-востоку от Харькова. Один из таких «смелых» блогеров пока просто уменьшил количество якобы окруженных – до 500 солдат. Сами же аналитики Института имеют такую ​​оценку: «Русские войска не окружали украинские силы в данном районе», ведь никаких доказательств подобного нет.

Удары беспилотниками по Харькову нанесли россияне вечером 9 сентября

Наиболее существенные последствия имел «прилет» реактивной «Герани-4» по Слободскому району. Он пришелся по территории учебного заведения, в домах вокруг вылетели окна. У пяти человек острая реакция на стресс, сообщила областная прокуратура. Также российский FPV атаковал автомобиль службы охраны в Дергачах – пострадали двое мужчин.

Россияне в сентябре выбрали четыре группы целей для атак

Об этом начальник Нацполиции Харьковщины Петр Токарь сказал в комментарии «Суспільному». Помимо постоянно страдающих домов и бизнеса активизировались «прилеты» по гражданскому и специальному транспорту, а также железнодорожной инфраструктуре. Происходящее на железной дороге Токарь назвал «циничной охотой на пассажирские поезда».

Некоторые электрички на Харьковщине отменяют «до улучшения ситуации»

Кроме Изюма и Лозовой, куда поезда не ехали уже сегодня, завтра без сообщения останется Мерчик. Подробности – на нашем сайте.

Первый пациент в Харькове получил лучевую терапию с помощью нового линейного ускорителя

Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Оборудование за 60 миллионов гривен установили в бункере областного онкоцентра.

Уже значительно восстановили дом на улице Свободы в Харькове, который хотели демонтировать

Новыми фотографиями поделилась мэрия. Кровля дома готова, стены восстановлены и укреплены. На очереди – монтаж окон и утепление фасада.

МГ «Объектив» также сообщала 10 сентября: 

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2026 в 23:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 сентября.".