Псевдо-котел под Волчанском и ускоритель в онкоцентре – итоги 10 сентября

ISW опровергает заявления РФ о «котле» под Волчанском, оккупанты охотятся на поезда и атакуют Харьков дронами, а в онкоцентре заработал новый линейный ускоритель. МГ «Объектив» напоминает главные новости 10 сентября.

Там сообщили: военные блоггеры РФ начинают подвергать сомнению официальную версию командования об окружении 2 тысяч украинских военных к северо-востоку от Харькова. Один из таких «смелых» блогеров пока просто уменьшил количество якобы окруженных – до 500 солдат. Сами же аналитики Института имеют такую ​​оценку: «Русские войска не окружали украинские силы в данном районе», ведь никаких доказательств подобного нет.

<br />

Наиболее существенные последствия имел «прилет» реактивной «Герани-4» по Слободскому району. Он пришелся по территории учебного заведения, в домах вокруг вылетели окна. У пяти человек острая реакция на стресс, сообщила областная прокуратура. Также российский FPV атаковал автомобиль службы охраны в Дергачах – пострадали двое мужчин.

Об этом начальник Нацполиции Харьковщины Петр Токарь сказал в комментарии «Суспільному». Помимо постоянно страдающих домов и бизнеса активизировались «прилеты» по гражданскому и специальному транспорту, а также железнодорожной инфраструктуре. Происходящее на железной дороге Токарь назвал «циничной охотой на пассажирские поезда».

Кроме Изюма и Лозовой, куда поезда не ехали уже сегодня, завтра без сообщения останется Мерчик. Подробности – на нашем сайте.

Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. Оборудование за 60 миллионов гривен установили в бункере областного онкоцентра.

Новыми фотографиями поделилась мэрия. Кровля дома готова, стены восстановлены и укреплены. На очереди – монтаж окон и утепление фасада.

МГ «Объектив» также сообщала 10 сентября: