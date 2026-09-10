Ночные удары по Харькову: повреждены дома, пострадали люди (видео)

Сразу три удара пережил Харьков накануне, 9 сентября. Первый «прилет» зафиксировали около 22:30 в Слободском районе. После чего россияне атаковали Киевский и затем – Холодногорский районы. Известно, что пострадали трое людей, выбито больше сотни окон в многоэтажных домах на разных локациях.

«Первое попадание – это Слободской район города Харькова. Произошло попадание возле школы. К сожалению, три человека обратились за медицинской помощью, у всех острая реакция на стресс. Пострадали семь многоэтажных жилых домов, около сотни окон выбиты. На данный момент работают наши коммунальные предприятия. Кроме того, пострадали электросети городского освещения», – сказал мэр Игорь Терехов.

Видео: пресс-служба ХГС

В Киевском районе под удар попало авто. По информации городского головы, пострадавших из-за «прилета» нет.

Третье попадание было уже в Холодногорском районе. Там прилетело также возле многоэтажки – вылетели окна, но обошлось без пострадавших.