10 и 11 сентября троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова

10 и 11 сентября с 10:00 до 14:00 троллейбусы №35 и 56 не будут ходить по ул. Гвардейцев-Широнинцев, от пр. Юбилейного до ул. Валентиновской.

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№35: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «602 микрорайон»;

№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Барабашова – разворотный круг «Ул. Непокоренных».