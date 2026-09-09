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10 и 11 сентября троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова

Транспорт 18:00   09.09.2026
Оксана Якушко
10 и 11 сентября троллейбусы не будут ходить в одном из районов Харькова Фото: пресс-служба ХГС

10 и 11 сентября с 10:00 до 14:00 троллейбусы №35 и 56 не будут ходить по ул. Гвардейцев-Широнинцев, от пр. Юбилейного до ул. Валентиновской.

Это связано с ремонтом контактной сети, сообщает Харьковский горсовет со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№35: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – разворотный круг «602 микрорайон»;

№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Барабашова – разворотный круг «Ул. Непокоренных».

Читайте также: Поезда отменяют на Харьковщине с 10 сентября из-за опасности

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 9 сентября 2026 в 18:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 и 11 сентября с 10:00 до 14:00 троллейбусы №35 и 56 не будут ходить по ул. Гвардейцев-Широнинцев, от пр. Юбилейного до ул. Валентиновской.".