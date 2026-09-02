Сегодня 2 сентября 2026: какой праздник и день в истории

2 сентября в Украине – День нотариата и День города Одесса. В 2008-м Google официально представила свой браузер Google Chrome. В 1996-м стартовала денежная реформа – в обращение ввели гривну. В 1990-м на территории Молдавской СССР провозгласили так называемую «Приднестровскую Молдавскую Республику». В 1945-м капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. В 1870-м после решающей битвы Франко-прусской войны капитулировала французская армия, в плену оказался Наполеон III. В 1666-м произошел Большой лондонский пожар. В 1192-м Ричард Львиное Сердце заключил мирное соглашение со Салах ад-Дином (Саладином), чем завершился Третий крестовый поход.

Праздники и памятные даты 2 сентября

2 сентября в Украине – День нотариата и День города Одесса.

2 сентября – День окончания Второй мировой войны.

Первая среда сентября – это Всемирный день поиска талантов.

Также сегодня: Всемирный кокосовый день.

2 сентября в истории

2 сентября 1192 года английский король Ричард I Львиное Сердце заключил мирное соглашение с мусульманским правителем Салах ад-Дином (Саладином – как его называли в Европе) в Яффе. Подробнее.

2 сентября 1666 года вспыхнул Большой лондонский пожар. Подробнее.

2 сентября 1870 года французская армия капитулировала после поражения в битве близ города Седан, а император Наполеон ІІІ попал в плен. Подробнее.

2 сентября 1933 года подписали Итало-советский пакт (Пакт о дружбе, нейтралитете и ненападении между фашистской Италией и Советским Союзом). Подробнее.

2 сентября 1945 года капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Акт капитуляции подписали на борту американского линкора «Миссури». Подробнее.

2 сентября 1990 года в Тирасполе провозгласили Приднестровскую Молдавскую Республику. Подробнее.

2 сентября 1996 года в Украине началась практическая реализация денежной реформы. В обращение ввели гривну. Подробнее.

2 сентября 2008 года Google официально представила свой браузер Google Chrome.

Сначала он вышел для Windows, а затем для macOS и Linux. По последним данным (за август 2026 года) ресурса StatCounter, оценивающего долю рынка по веб-трафику, Chrome имеет 68,22% глобального рынка. Это абсолютное лидерство: ближайший «преследователь» – браузер Safari от Apple – имеет 15,83%.

«Мы запустили Google Chrome десять лет назад, чтобы предоставить людям быстрый, простой и безопасный браузер, на который они могли бы положиться, – объяснял концепцию своего супер-успешного продукта в 2018 году один из тогдашних топ-менеджеров Google – вице-президент Chrome и Chrome OS Рахул Рой-Чоудху. – В то время интернет становился все более мощным, выходя за рамки отображения преимущественно статических веб-страниц и обеспечивая интерактивный онлайн-опыт. Однако браузеры того времени могли быть неловкими и медленными, и если одна вкладка выходила из строя, то вместе с ней выходил из строя весь браузер».

Распространению Chrome в значительной степени способствовало появление версии для Android в 2012 году и синхронизация данных между устройствами. Сейчас в Google Play Android-версия Chrome имеет отметку «10 млрд+ загрузок».

Церковный праздник 2 сентября

2 сентября чтят память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Подробнее.

Также сегодня чтят память Мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Подробнее.

Народные приметы

Ливень 2 сентября — к погожей осени.

Если нет ветра, то тепло будет еще держаться, если дует холодный ветер, то будут дожди.

Если небо на западе красное – скоро будут заморозки.

Что нельзя делать 2 сентября

Нельзя ходить на рынок.

Нельзя надевать яркую одежду.

Нельзя оскорблять и ругать животных.