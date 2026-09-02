Live
  • Ср 02.09.2026
  • Харьков  +17°С
  • USD 44.46
  • EUR 51.54

Сегодня 2 сентября 2026: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   02.09.2026
Оксана Горун
Сегодня 2 сентября 2026: какой праздник и день в истории

2 сентября в Украине – День нотариата и День города Одесса. В 2008-м Google официально представила свой браузер Google Chrome. В 1996-м стартовала денежная реформа – в обращение ввели гривну. В 1990-м на территории Молдавской СССР провозгласили так называемую «Приднестровскую Молдавскую Республику». В 1945-м капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. В 1870-м после решающей битвы Франко-прусской войны капитулировала французская армия, в плену оказался Наполеон III. В 1666-м произошел Большой лондонский пожар. В 1192-м Ричард Львиное Сердце заключил мирное соглашение со Салах ад-Дином (Саладином), чем завершился Третий крестовый поход.

Праздники и памятные даты 2 сентября

2 сентября в Украине – День нотариата и День города Одесса.

2 сентября – День окончания Второй мировой войны.

Первая среда сентября – это Всемирный день поиска талантов.

Также сегодня: Всемирный кокосовый день.

2 сентября в истории

2 сентября 1192 года английский король Ричард I Львиное Сердце заключил мирное соглашение с мусульманским правителем Салах ад-Дином (Саладином – как его называли в Европе) в Яффе. Подробнее.

2 сентября 1666 года вспыхнул Большой лондонский пожар. Подробнее.

2 сентября 1870 года французская армия капитулировала после поражения в битве близ города Седан, а император Наполеон ІІІ попал в плен. Подробнее.

2 сентября 1933 года подписали Итало-советский пакт (Пакт о дружбе, нейтралитете и ненападении между фашистской Италией и Советским Союзом).  Подробнее.

2 сентября 1945 года капитуляцией Японии завершилась Вторая мировая война. Акт капитуляции подписали на борту американского линкора «Миссури». Подробнее.

Капитуляция Японии во Второй мировой войне
Подписание акта о капитуляции Японии. Фото: Cross W G (Sub Lt), Royal Navy

2 сентября 1990 года в Тирасполе провозгласили Приднестровскую Молдавскую Республику. Подробнее.

2 сентября 1996 года в Украине началась практическая реализация денежной реформы. В обращение ввели гривну. Подробнее.

2 сентября 2008 года Google официально представила свой браузер Google Chrome.

Комикс про браузер Google Chrome
Первая страница комикса Google о запуске браузера в 2008 году. Источник: https://blog.google/products-and-platforms/products/chrome/happy-10th-birthday-chrome-best-yet-come/

Сначала он вышел для Windows, а затем для macOS и Linux. По последним данным (за август 2026 года) ресурса StatCounter, оценивающего долю рынка по веб-трафику, Chrome имеет 68,22% глобального рынка. Это абсолютное лидерство: ближайший «преследователь» – браузер Safari от Apple – имеет 15,83%.

«Мы запустили Google Chrome десять лет назад, чтобы предоставить людям быстрый, простой и безопасный браузер, на который они могли бы положиться, – объяснял концепцию своего супер-успешного продукта в 2018 году один из тогдашних топ-менеджеров Google – вице-президент Chrome и Chrome OS Рахул Рой-Чоудху. – В то время интернет становился все более мощным, выходя за рамки отображения преимущественно статических веб-страниц и обеспечивая интерактивный онлайн-опыт. Однако браузеры того времени могли быть неловкими и медленными, и если одна вкладка выходила из строя, то вместе с ней выходил из строя весь браузер».

Распространению Chrome в значительной степени способствовало появление версии для Android в 2012 году и синхронизация данных между устройствами. Сейчас в Google Play Android-версия Chrome имеет отметку «10 млрд+ загрузок».

Популярность браузеров в мире в августе 2026 года
Скриншот/gs.statcounter.com

Церковный праздник 2 сентября

2 сентября чтят память преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских. Подробнее.

Также сегодня чтят память Мученика Маманта, отца его Феодота и матери Руфины. Подробнее.

Народные приметы

Ливень 2 сентября — к погожей осени.

Если нет ветра, то тепло будет еще держаться, если дует холодный ветер, то будут дожди.

Если небо на западе красное – скоро будут заморозки.

Что нельзя делать 2 сентября

Нельзя ходить на рынок.

Нельзя надевать яркую одежду.

Нельзя оскорблять и ругать животных.

Автор: Оксана Горун

Популярно

Энергетику Харьковщины «выключают», День знаний под землей — итоги 1 сентября
Энергетику Харьковщины «выключают», День знаний под землей — итоги 1 сентября
01.09.2026, 23:00
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
Новости Харькова — главное 1 сентября: смертельный удар FPV, первые звонки
01.09.2026, 21:54
Небо РФ становится полностью опасным — Зеленский предупредил авиакомпании
Небо РФ становится полностью опасным — Зеленский предупредил авиакомпании
01.09.2026, 21:02
Есть информация, что СОУ зачищают окрестности Двуречной — Коваленко (видео)
Есть информация, что СОУ зачищают окрестности Двуречной — Коваленко (видео)
01.09.2026, 21:28
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
Харьковчанин вернулся из Берлина в Украину и пропал после пересечения границы
01.09.2026, 11:47
Сегодня 2 сентября 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 2 сентября 2026: какой праздник и день в истории
02.09.2026, 06:00

Новости по теме:

01.09.2026
Сегодня 1 сентября 2026: какой праздник и день в истории
31.08.2026
Сегодня 31 августа 2026: какой праздник и день в истории
30.08.2026
Сегодня 30 августа 2026: какой праздник и день в истории
29.08.2026
Сегодня 29 августа 2026: какой день в истории
28.08.2026
Сегодня 28 августа 2026: какой праздник и день в истории


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Сегодня 2 сентября 2026: какой праздник и день в истории», то посмотрите больше в разделе Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 сентября 2026 в 06:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 сентября в Украине – День нотариата и День города Одесса. В 2008-м Google официально представила свой браузер Google Chrome".