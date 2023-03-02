Сегодня 2 марта: какой праздник и день в истории

2 марта 1918 года приняли закон о гражданстве УНР. В 1992 году началась Приднестровская война. А год назад армия РФ ударила по зданию полиции и корпусу ХНУ в Харькове, а также не попала по зданию мэрии.

Праздники и памятные даты 2 марта

Государственные и профессиональные праздники Украины 2 марта не отмечают. Нет также значительных мировых событий.

2 марта в истории

2 марта 1918 года Украинская Центральная рада приняла первый закон о гражданстве УНР. Согласно ему гражданином Украинской Народной Республики считалось лицо, которое родилось, постоянно проживало на территории Украины и получило свидетельство о принадлежности к гражданам УНР. Двойное гражданство исключалось. После переворота и прихода к власти гетмана Скоропадского был принят новый закон о гражданстве от 2 июля 1918 года, однако он был почти полностью «списан» с предыдущего.

2 марта 1969 года начался вооруженный конфликт между СССР и Китаем на острове Даманский (Чжэньбао дао).

Первопричина конфликта была заложена еще при определении границ между Российской империей и империей Цин. Тогда россияне добились того, что граница прошла по китайскому берегу рек, а все острова и, соответственно, русла рек принадлежали России. Со временем это стало напрягать ситуацию в пограничье, а после возникновения «идеологического конфликта» между СССР и коммунистическим Китаем давние пограничные недоразумения переросли в вооруженное противостояние. По советской версии, 2 марта 1969 года китайцы нарушили границу и напали на советский пограничный отряд. По версии Китая — советские военные перешли границу, а китайцы — защищались. В дальнейшие боевые действия были вовлечены регулярные войска, тяжелая техника и даже авиация. Потери с обеих сторон были значительными. 20 октября стороны все же сели за стол переговоров и договорились пересмотреть границы. Тем не менее вялотекущая история с речными островами тянулась до 2000-х. При распаде СССР в 1991 году право на Чжэньбао дао и ряд соседних островов признали за Китаем, а окончательно это решение закрепили в 2004 году. Большинство островов, находившихся южнее фарватера реки Уссури РФ вернула КНР, а несколько (в том числе Большой Уссурийский) страны поделили. Сейчас официальная позиция КНР состоит в том, что в 1969 году имела место советская агрессия на Даманском, и РФ этого не отрицает из опасений испортить отношения с «большим братом».

2 марта 1992 года началась Приднестровская война. Ее предыстория длительная – истоки можно искать минимум в первых десятилетиях ХХ века, когда в СССР была создана Молдавская АССР со столицей в Тирасполе. Она просуществовала с 1924 до 1940 года и включала в себя Приднестровье и часть современной Украины. 2 августа 1940 года Тирасполь и 6 из 14 районов бывшей Молдавской АССР вошли в состав образованной Молдавской ССР. Об истории своей «независимости» от Кишинева в Приднестровье вспомнили в 1990 году, провозгласив 2 сентября о суверенитете от Молдовы (еще в рамках агонизирующего СССР). 25 августа 1991 года никем не признанная «Приднестровская Молдавская республика» еще раз объявила свою независимость. При этом власти «независимой республики» откровенно ориентировались на Москву и рассчитывали на поддержку 14-й армии, которая дислоцировалась (и сейчас дислоцируется) в Приднестровье. 27 августа парламент Республики Молдова принял свою декларацию о независимости — включая территорию на левом берегу Днестра.

После этого руководство Молдовы обратилось к правительству СССР, требуя «начать переговоры с правительством Приднестровья с целью прекращения нелегальной оккупации территории Республики Молдова и немедленного вывода советских войск». В фазу силового противостояния ситуация перешла 2 марта 1992 года. Все началось с провокации – была расстреляна машина с милиционерами города Дубоссары, погиб начальник полиции. Кто именно убил полицейских, до сих пор неизвестно – стороны обвиняют друг друга (соответственно – полицию Молдовы и приднестровские спецслужбы). В результате подразделения молдавской армии и полиции вошли в Дубоссары. Они рассчитывали перерезать трассу Тирасполь – Рыбница и разделить так называемую «ПМР», чтобы впоследствии установить суверенитет Молдовы над этой территорией.

Однако отряды «ПМР», вооруженные тяжелой военной техникой 14-й армии, отразили наступление. Сами части российской армии заявили, что попали под артиллерийский огонь молдавской армии и в следующий раз «вынуждены будут отвечать». В июле произошло крупнейшее сражение этой войны – за город Бендеры. Армия непризнанной «ПМР» уже откровенно воевала на российских танках (или, как продемонстрировала дальнейшая практика российских гибридных войн, это уже тогда были знакомые нам «ихтамнеты»). Результатом этого стали переговоры и подписание 21 июля 1992 года (в Москве) соглашения о принципах урегулирования конфликта в Приднестровье. С тех пор конфликт заморожен, а в Приднестровье находятся российские так называемые «миротворцы».

2 марта 2022 года российская армия нанесла второй (после удара по ХОВА) ракетный удар по центру Харькова. Первая из ракет уничтожила корпус ХНУ им. Корзина по ул. Жен Мироносиц.

Вторая ударила по зданию СБУ и ГУ Нацполиции Харьковщины. Как потом рассказали главный полицейский Харьковщины Владимир Тимошко и начальник ХОВА Олег Синегубов, они оба находились в этом здании в момент прилета. Там проходило совещание. После того как рядом ударила первая ракета, участники совещания поняли, что целью является само здание полиции, и начали перемещаться к укрытию, однако в результате оказались под завалами. В здании начался пожар.

Руководство области и полиции выжило. Но в результате атаки были погибшие.

Следующий «прилет» 2 марта, по всей видимости, должен был прийтись по зданию Харьковского горсовета.

Однако российские террористы снова не попали – в результате в мэрии вылетели окна, существенно пострадали исторические здания рядом – в частности, Дворец труда.

Церковный праздник 2 марта

2 марта христиане чтят память великомученика Феодора Тирона. Воина Феодора во время гонений на христиан императора Максимиана вместе с другими христианами заставляли отречься от Христа и принести жертву идолам. Когда же он отказался, Феодора подвергли жестоким мучениям и бросили в тюрьму. Там он молился и был утешен явлением Иисуса Христа. После этого мученика снова подвергали пыткам, а увидев его непреклонность, осудили на сожжение. Святой Феодор сам взошел на костер и с молитвой отдал Богу душу. Это произошло около 305 года.

Народные приметы

Какая будет погода 2 марта, таким будет все лето.

Густой туман с утра – к холодному маю.

Что нельзя делать 2 марта

В этот день нельзя смотреть на звездное небо.

У христиан продолжается Великий пост, накладывающий ограничения в пище: нельзя есть мясо, яйца и молочные продукты.