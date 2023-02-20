Синегубов рассказал, как Халк вытаскивал его из-под завалов в Харькове

Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью изданию «Думка» поделился воспоминаниями о том, как попал под ракетный удар по зданию ГУ Нацполиции в Харькове 2 марта.

В этот день по центру Харькова ударили российские «Искандеры». Первая ракета немного «промахнулась» — и попала в здание, принадлежащее университету им. Каразина. Вторая попала в цель — Главное управление полиции в Харьковской области. На тот момент в здании проходило совещание с участием начальника ХОВА Олега Синегубова.

«2 марта действительно было два ракетных удара. Первый пришелся частично на стоящее рядом здание экономического факультета университета имени Каразина. Тогда мы почувствовали первую взрывную волну от этой ракеты. Поверьте, достаточно серьезным был удар и разрушения внутри здания даже просто от взрывной волны, — рассказал Синегубов. — Тогда, кстати, я понял, что такое профессионализм. Профессионализм наших спецподразделений КОРД и «Восток», которые фактически сразу сказали, что сейчас будет второй удар. Это были «Искандеры», а «Искандеры» тогда еще летали всегда парами. Сказали, чтобы мы быстро шли в укрытие. Секунд через 30 был второй удар. Действительно, я оказался, не только я, там множество людей было, где-то 15 человек, оказались под завалами. Там есть погибшие. Там действительно беда. Те люди, с которыми мы пять минут назад общались, это люди, которые обеспечивали, в том числе, мою лично спецсвязь с Президентом Украины, с правительством, с Офисом президента, погибли. Вся группа погибла».

Самого начальника ХОВА привалило бронированной дверью.

«На мне после ракетного удара бронированная дверь лежала, а человек пытался (вытащить меня из-под них – Ред.). Это был спецназовец с позывным «Халк», у него крепкое телосложение, а он встал на эту дверь и тянет меня за руки. Я ему: «Встань с двери, отпусти, я сам вылезу, уйди просто». Были такие случаи», — поделился Синегубов.

Выбравшись из-под завала, начальник ХОВА звонил мэру Харькова Терехову — чтобы тот дал команду срочно отключить систему отопления в здании.

«Там под завалами пыль, дышать нельзя, а тут еще вода идет 70+ градусов из системы отопления, а сверху уже пламя, потому что начался пожар. Я понял, что наши подразделения ГСЧС приезжают на место довольно быстро. Это, по существу, спасло нас», — рассказал начальник ХОВА.