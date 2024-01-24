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Ракетные удары по Харькову: еще одного погибшего нашли под завалами дома

Общество 13:44   24.01.2024
Виктория Яковенко
Ракетные удары по Харькову: еще одного погибшего нашли под завалами дома

Под завалами пятиэтажки в Киевском районе Харькова спасатели обнаружили тело человека.

Тело деблокируют, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

«Пол и другие данные будут сообщены позже. Число погибших увеличилось до 9 человек. Поисково-спасательная операция продолжается», – отметили правоохранители.

Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 13:44;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами пятиэтажки в Киевском районе Харькова спасатели обнаружили тело человека.".