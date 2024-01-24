Ракетные удары по Харькову: еще одного погибшего нашли под завалами дома
Под завалами пятиэтажки в Киевском районе Харькова спасатели обнаружили тело человека.
Тело деблокируют, сообщили в Харьковской облпрокуратуре.
«Пол и другие данные будут сообщены позже. Число погибших увеличилось до 9 человек. Поисково-спасательная операция продолжается», – отметили правоохранители.
Напомним, утром 23 января военные РФ дважды запустили ракеты по Харькову — в 4 и в 7 часов. Под ударом были Киевский и Салтовский районы. Всего, как сообщают в облуправлении Нацполиции, враг выпустил 12 ракет С-300 и Х-22. Известно о восьми погибших, среди которых 8-летняя девочка и ее 35-летняя мама. Отец ребенка выжил — его достали из-под завалов. Пострадали, по данным облуправления Нацполиции, 57 человек. По информации мэра Игоря Терехова, пострадавших — 62.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: завали, завалы, загиблий, погибший, ракетные, тело, удары, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2024 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под завалами пятиэтажки в Киевском районе Харькова спасатели обнаружили тело человека.".